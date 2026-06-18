El pasado 15 de junio, Franco Zunino se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada tras perder el mano a mano frente a Steffany “Campanita” Pereira.

Apenas dos días después de su salida, Luana Fernández aprovechó la gala de nominación para dedicarle una filosa chicana en vivo.

Mientras se dirigía al confesionario para emitir sus votos, la participante comenzó agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

"Gente, gracias por bancarme el otro día. Los amo. Un saludo a mi familia, a mis amigos y a las Luanistas“, expresó.

Sin detener su marcha, pero con una sonrisa cómplice, miró directamente a cámara y lanzó: "Y un saludo a Zuni, que lo mira por TV“.

Gran Hermano: el picante saludo en vivo de Luana a Zunino tras ser eliminado (Telefe)

Acto seguido, le envió un beso al aire, ingresó al confesionario y emitió sus votos: dos para Catalina “Titi” Tcherkaski y uno para Manuel Ibero.

Antes de retirarse, redobló la apuesta y volvió a mencionar a su excompañero: "Los amo. Saludos a Zuni, que lo mira por TV“.

Gran Hermano: quiénes quedaron nominados esta semana

La placa final de Gran Hermano Generación Dorada quedó conformada por siete participantes, luego de que Matías Hanssen utilizara su beneficio para bajar a Nenu López.

Los nominados de la semana son: Catalina “Titi” Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.