A pocos minutos de convertirse en el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, Franco Zunino pasó por el stream de Telefe que conduce Santiago del Moro y sorprendió al hablar sin filtros sobre su situación sentimental.

El participante había protagonizado uno de los momentos más comentados de la gala al dedicarle una emotiva declaración a Nenu López, la bailarina de la que se enamoró dentro de la casa.

Sin embargo, afuera lo espera una conversación pendiente con Micaela, la joven con la que mantenía una relación antes de ingresar al reality.

Durante la entrevista, Eugenia Ruiz fue directo al punto y le preguntó: “¿Qué vas a hacer con Mica?”.

Lejos de esquivar el tema, Zunino respondió con sinceridad: “Es algo que voy a ver qué hago ahora. Siento que a Mica le debo una charla, pero la voy a esperar a Nenu”.

La respuesta no pasó desapercibida y generó una reacción inmediata en el estudio. Con picardía, Eugenia lanzó: “Besote, Mica”, provocando risas entre los presentes.

El romántico pacto de Franco Zunino con Nenu López en Gran Hermano (captura de Telefe)

ZUNINO SE ENAMORÓ DE NENU LÓPEZ EN GRAN HERMANO

La historia tomó por sorpresa a muchos seguidores del programa. Cuando ingresó a Gran Hermano Generación Dorada, Zunino hablaba constantemente de Mica e incluso conservaba con cariño un peluche de tigre que ella le había regalado.

Más tarde, el influencer protagonizó un intenso romance con Luana Fernández dentro de la casa. Sin embargo, la llegada de Nenu López cambió por completo el panorama sentimental del participante.

A menos de un mes de conocerla en el reality, Zunino terminó enamorándose de la bailarina y ahora, ya fuera del juego, dejó en claro cuál es su prioridad: tener una charla pendiente con Mica, pero esperar a Nenu para intentar construir una historia juntos lejos de las cámaras.