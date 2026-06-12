A poco más de tres semanas de que Nenu López ingresara a Gran Hermano Generación Dorada, Franco Zunino oficializó en vivo que la relación avanza y dejó en evidencia que su historia con Micaela quedó atrás.

Todo ocurrió durante una conversación con Santiago del Moro, en la que también participó Luana Fernández, quien no ocultó sus celos al escuchar la confesión.

Gran Hermano: Zunino confirmó su romance con Nenu López y dejó atrás a Micaela en vivo (captura de Telefe)

Así Zunino confirmó su romance con Nenu López y dejó atrás a Micaela en vivo

Luana: -Tiene novia nueva.

Santiago del Moro: -¿Cómo? ¿Tenés novia nueva?

Franco Zunino: -Estoy saliendo con Nenu ahora, que me gusta mucho, la verdad. Está más claro, pero de a poquito.

Luana: -Dicen que la tercera es la vencida, Santi.

Cabe recordar que Zunino tuvo un romance con Luana Fernández, luego protagonizó un acercamiento con Gladys “La Bomba Tucumana” y ahora confirmó que está con Nenu López.

Santiago del Moro: -A ver, Nenu, ¿estás con Zunino?

Nenu López: -Sí, nos estamos conociendo. Perdón que hable así —dijo tapándose la boca— porque se me rompió un diente. Sí, estamos conociéndonos, obvio.

Apareció en TV Micaela, la “amigovia” de Zunino de Gran Hermano (captura de Telefe)

Zunino hizo la gran Luana y dejó a Micaela en Gran Hermano

Así como Luana Fernández dejó a su novio tras años de relación para ingresar a Gran Hermano Generación Dorada y darle rienda suelta a los sentimientos que tenía por Franco Zunino, ahora fue el influencer quien puso en pausa el vínculo que mantenía afuera con Micaela para avanzar seriamente en su relación con Nenu López.

El 8 de mayo, Micaela apareció por primera vez en televisión y habló del vínculo que la unía a Zunino.

“Luana me parece una diosa, pero no sentí celos. Es un juego, un reality show. Es una diosa”, expresó en A la Barbarossa.

Luego agregó: “Es un juego. Si tengo la oportunidad, voy y hago quilombo. Él me nombra constantemente, estamos hace dos meses. Sabía que iba a entrar a la casa de Gran Hermano. Todo lo hablamos previamente”.

Hoy, sin embargo, Zunino ya no la menciona y acaba de confirmar públicamente su romance con Nenu López.

Apareció en TV Micaela, la “amigovia” de Zunino de Gran Hermano (captura de Telefe)

Cómo empezó la historia entre Micaela y Franco Zunino

Durante la entrevista, Micaela también dio detalles sobre cómo comenzó su relación con el participante de Gran Hermano Generación Dorada.

“Me empezó a seguir en Instagram. Me habló para tener una cita y, a partir de ahí, acá estamos. Pero a los dos meses se metió en la casa. Es una buena aventura para vivir”, relató.

La joven además contó la fuerte conexión que construyeron en poco tiempo y reveló algunos objetos que intercambiaron antes del ingreso de Zunino al reality.

“Con Zunino hubo fuego, conectamos un montón y se avanzó un montón en estos dos meses. Esta cadenita que tengo puesta me la regaló él y él se llevó el peluche del tigre. Cuando salga de la casa vamos a ver qué onda”, dijo.

Por último, aclaró cuál era el tipo de vínculo que mantenían antes de que él ingresara al programa.

“No somos novios, nos estamos viendo. Está todo hablado. Él puede hacer lo que quiera y yo igual acá. Yo estoy en celibato”, cerró entre risas.