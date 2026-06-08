A poco más de dos semanas de haber ingresado a Gran Hermano Generación Dorada, Nenu López logró conquistar a Franco Zunino, quien dejó atrás su vínculo con Luana Fernández y comenzó una nueva historia dentro del juego junto a la bailarina.

En las últimas horas, un video captado por las cámaras de Gran Hermano mostró a ambos compartiendo un momento íntimo en la ducha.

Las imágenes no tardaron en circular por las redes sociales, donde los fanáticos y críticos comentaron el acercamiento y convirtieron a la “pareja” en tendencia.

El encuentro de Zunino y Nenu que revolucionó las redes (X)

El encuentro de Zunino y Nenu que revolucionó las redes (X)

Gran Hermano: el video de Zunino y Nenu en la ducha que revolucionó las redes (Telefe)

NENU QUIERE QUE ZUNINO NO SE VAYA DE GRAN HERMANO EL 8 DE JUNIO

Mientras tanto, la relación también impacta en la estrategia de juego. Este 8 de junio, Zunino se encuentra en la placa de nominados y su continuidad en la competencia depende de la decisión del público.

En ese contexto, Nenu aprovechó una de las cámaras de la casa para pedir apoyo para el influencer. Sin embargo, dejó una llamativa advertencia: desea que continúe en el reality siempre y cuando sus sentimientos sean genuinos y no la esté utilizando como parte de una estrategia para avanzar en el juego.