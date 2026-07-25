Lionel Messi volvió a tener un gesto especial con sus compañeros de la Selección Argentina y, esta vez, el detalle quedó al descubierto gracias a Kelci Rose Bowers, la pareja de Marcos Senesi. La modelo mostró en sus redes sociales el regalo que el capitán argentino preparó para todos los integrantes del plantel luego de la participación en el Mundial 2026.

EL REGALODO DE LIONEL MESSI PARA LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

A través de un video publicado en sus redes, Kelci Rose mostró un bolso personalizado que recibió Marcos Senesi tras el Mundial 2026. El obsequio llevaba el nombre del defensor argentino grabado y contaba con distintos elementos relacionados con una de las tradiciones más importantes del país: el mate.

Kelci Rose mostró el regalo que Lionel Messi envió a todo el plantel de la Selección Argentina tras el Mundial 2026 (Foto: captura de TikTok).

El kit incluía un termo dorado de Stanley con detalles vinculados a la marca de Messi, un mate, una bombilla y otros accesorios. Cada integrante del plantel recibió un bolso con su propio nombre, convirtiendo el regalo en un recuerdo exclusivo de la experiencia mundialista.

Kelci Rose mostró el regalo que Lionel Messi envió a todo el plantel de la Selección Argentina tras el Mundial 2026 (Foto: captura de TikTok).

ASÍ DESCRIBIÓ LA PAREJA DE MARCOS SENESI EL REGALO QUE ENVIÓ A TODO EL PLANTEL LIONEL MESSI

“Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar. Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado que Marcos recibió del torneo, y tiene su nombre en él”, empezó diciendo Kelci.

Kelci Rose mostró el regalo que Lionel Messi envió a todo el plantel de la Selección Argentina tras el Mundial 2026 (Foto: captura de TikTok).

Luego, continuó mientras mostraba uno por uno: “Y esto es para el mate, el cual le regaló Messi a todos los jugadores. Un Stanley dorado para cada uno para tomar mate con él. Tiene esta taza acá y esto viene con uno más grande. Marcos me lo dio para mantenerlo guardado y para llevar a Miami. Él también me dio algunas hierbas por si quiero tomar”.

Kelci Rose mostró el regalo que Lionel Messi envió a todo el plantel de la Selección Argentina tras el Mundial 2026 (Foto: captura de TikTok).

“Es muy tierno. Y esto es...no sé cómo lo llaman (la bombilla). Voy a decirle pajilla, pero no es pajilla. Un regalo muy hermoso, y es genial que lo tenga. Díganme qué les parece, pero tengo que decir que es muy genial”, cerró Kelci en el video.

Kelci Rose mostró el regalo que Lionel Messi envió a todo el plantel de la Selección Argentina tras el Mundial 2026 (Foto: captura de TikTok).

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