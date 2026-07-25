Lali Espósito ya está de regreso en la Argentina. Luego de disfrutar de unas merecidas vacaciones, la artista aterrizó en Buenos Aires durante la mañana del sábado y desde Ciudad te mostramos las fotos desde el aeropuerto.

Antes de retirarse, la cantante tuvo un cálido gesto con los fanáticos que la aguardaban en la terminal: se sacó fotos, saludó con una sonrisa y se mostró muy predispuesta pese al largo viaje.

Lali Espósito llegó a la Argentina (Foto: Movilpress).

QUÉ DIJO LALI ESPÓSITO SOBRE MARÍA BECERRA Y SU PARTICIPACIÓN EN LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

Mientras caminaba hacia la salida del aeropuerto, Lali Espósito fue consultada por la prensa los rumores en torno a su participación en el Mundial 2026 para entonar el himno en la final y confirmó que efectivamente había sido convocada, aunque explicó que no pudo aceptar.

Lali Espósito llegó a la Argentina (Foto: Movilpress).

En el ida y vuelta, no dudó en elogiar a María Becerra, quien finalmente interpretó el Himno. “Lo hizo muy bien”, expresó, respaldando el trabajo de su colega.

Lali Espósito llegó a la Argentina (Foto: Movilpress).

SU APOYO A ROSALÍA EN MEDIO DE LA POLÉMICA

Otro de los temas sobre los que opinó fue la controversia que envolvió a Rosalía antes de sus shows en Buenos Aires. Lali Espósito salió en defensa de la artista española y aseguró que le parece exagerada la reacción que hubo en redes sociales.

Lali Espósito llegó a la Argentina (Foto: Movilpress).

También recordó que Rosalía pidió disculpas por lo ocurrido y remarcó que todo se originó por un simple reposteo. Para la intérprete de Disciplina, no existe una verdadera “cancelación”, especialmente teniendo en cuenta que la cantante tiene cinco shows programados en el país.

Lali Espósito llegó a la Argentina (Foto: Movilpress).

EL LOOK REALAJADO DE LALI ESPÓSITO PARA VOLVER AL PAÍS

En las fotos exclusivas de su llegada se la pudo ver apostando por un outfit denim cómodo y canchero, ideal para un vuelo de larga distancia. Lali eligió un conjunto de denim compuesto por jean amplio y camisa de jean oversize, que combinó con un top blanco ajustado.

Lali Espósito llegó a la Argentina (Foto: Movilpress).

Completó el look con una gorra gris, lentes de sol de estilo retro, botas negras y un maquillaje natural. Fiel a su estilo, la cantante volvió a demostrar que la comodidad también puede marcar tendencia.

Lali Espósito llegó a la Argentina (Foto: Movilpress).

Lali Espósito llegó a la Argentina (Foto: Movilpress).

Fotos: Molvilpress.