Cada vez más personas incorporan la cúrcuma, el jengibre y la canela a su alimentación diaria, pero hay quienes recomiendan consumir estas especias mezcladas con leche para potenciar sus propiedades. La preparación, conocida como leche dorada o golden milk, es una receta tradicional de la medicina ayurvédica que en los últimos años ganó popularidad en todo el mundo.

Su característico color amarillo proviene de la cúrcuma, una especia rica en curcumina, un compuesto que fue ampliamente estudiado por su acción antioxidante y antiinflamatoria. A la receta también suelen sumarse jengibre, canela y una pizca de pimienta negra, ingredientes que aportan sabor y, según distintas investigaciones, podrían complementar algunos de sus efectos.

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Aunque la leche dorada no reemplaza tratamientos médicos ni constituye una cura para enfermedades, especialistas coinciden en que puede formar parte de una alimentación equilibrada cuando se consume con moderación.

Por qué se mezcla la cúrcuma con leche

La leche funciona como la base de esta bebida y puede ser de vaca o de origen vegetal, como almendras, avena o coco. Además de suavizar el sabor intenso de las especias, aporta una textura cremosa que hace más agradable su consumo.

La magia de la cúrcuma, el jengibre y la canela: por qué algunos recomiendan mezclarlas con leche. Foto: IA

Uno de los aspectos más importantes de la preparación es la incorporación de pimienta negra. Esto se debe a que contiene piperina, un compuesto que aumenta considerablemente la absorción de la curcumina por parte del organismo, mejorando su biodisponibilidad.

Algunas recetas también incluyen una pequeña cantidad de aceite de coco o ghee, ya que la curcumina es liposoluble y las grasas ayudan a favorecer su absorción.

Los posibles beneficios de la leche dorada

Diversos estudios científicos analizaron los efectos de los ingredientes presentes en esta bebida. Si bien aún se necesitan más investigaciones para confirmar algunos resultados, estas son algunas de las propiedades que se les atribuyen:

Podría ayudar a reducir procesos inflamatorios gracias a la acción de la curcumina presente en la cúrcuma.

Aporta antioxidantes , que ayudan a combatir el daño producido por los radicales libres.

Favorece la digestión , ya que el jengibre puede aliviar molestias digestivas leves y la sensación de pesadez.

Contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico dentro de una alimentación saludable.

Puede generar una sensación de relajación , especialmente cuando se consume caliente antes de dormir.

La canela aporta compuestos antioxidantes y un sabor naturalmente dulce que permite reducir el agregado de azúcar.

La magia de la cúrcuma, el jengibre y la canela: por qué algunos recomiendan mezclarlas con leche.

Es importante aclarar que estos beneficios dependen del contexto general de la alimentación y del estado de salud de cada persona. La leche dorada no debe considerarse un tratamiento médico.

Cómo preparar leche dorada en casa

Ingredientes

250 ml de leche (de vaca o vegetal).

1 cucharadita de cúrcuma en polvo.

½ cucharadita de canela

½ cucharadita de jengibre rallado o en polvo.

Una pizca de pimienta negra molida.

Miel o endulzante natural (opcional).

Paso a paso

Calentar la leche sin dejar que hierva. Incorporar la cúrcuma, el jengibre, la canela y la pimienta negra. Revolver durante cinco minutos a fuego bajo para integrar bien los ingredientes. Si se utilizó jengibre fresco, colar la bebida. Endulzar con miel si se desea y servir caliente.

Cuándo conviene tomarla

Muchas personas eligen consumir la leche dorada por la noche, ya que es una bebida caliente y reconfortante que puede formar parte de una rutina de relajación antes de dormir. También puede tomarse en el desayuno, como merienda o incluso utilizarse como base para licuados, avena o postres.

Como ocurre con cualquier alimento funcional, la recomendación es incorporarla dentro de una dieta variada y consultar con un profesional de la salud en caso de enfermedades, embarazo o si se consumen medicamentos, ya que la cúrcuma puede interactuar con algunos tratamientos, especialmente anticoagulantes.