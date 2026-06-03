Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas incorporan a su rutina el clásico té con limón, miel, jengibre y cúrcuma. Además de ser una bebida cálida y sabrosa, reúne ingredientes que aportan distintos beneficios para el organismo.
El limón es una fuente de vitamina C y antioxidantes. La miel ayuda a suavizar la garganta y aporta un toque dulce natural. El jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y por generar una sensación de calor corporal, mientras que la cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con acción antioxidante.
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Cómo preparar este potente té
Ingredientes
- 1 taza de agua caliente
- Jugo de medio limón
- 1 cucharadita de miel
- 2 rodajas de jengibre fresco
- 1/2 cucharadita de cúrcuma
Preparación
- Calentar el agua sin que llegue a hervir.
- Agregar el jengibre y la cúrcuma.
- Dejar reposar durante 5 minutos.
- Incorporar el jugo de limón.
- Endulzar con miel y mezclar.
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Por qué se toma más en invierno
Durante los meses fríos, esta infusión suele elegirse porque ayuda a mantenerse hidratado, aporta sensación de bienestar y resulta ideal para acompañar las jornadas de bajas temperaturas.
Si bien no reemplaza tratamientos médicos ni previene enfermedades por sí sola, puede formar parte de una alimentación equilibrada y convertirse en una opción saludable para disfrutar en invierno.