Con la llegada de las bajas temperaturas, muchas personas incorporan a su rutina el clásico té con limón, miel, jengibre y cúrcuma. Además de ser una bebida cálida y sabrosa, reúne ingredientes que aportan distintos beneficios para el organismo.

El limón es una fuente de vitamina C y antioxidantes. La miel ayuda a suavizar la garganta y aporta un toque dulce natural. El jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y por generar una sensación de calor corporal, mientras que la cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con acción antioxidante.

Cómo preparar este potente té

Ingredientes

1 taza de agua caliente

Jugo de medio limón

1 cucharadita de miel

2 rodajas de jengibre fresco

1/2 cucharadita de cúrcuma

Preparación

Calentar el agua sin que llegue a hervir. Agregar el jengibre y la cúrcuma. Dejar reposar durante 5 minutos. Incorporar el jugo de limón. Endulzar con miel y mezclar.

Por qué se toma más en invierno

Durante los meses fríos, esta infusión suele elegirse porque ayuda a mantenerse hidratado, aporta sensación de bienestar y resulta ideal para acompañar las jornadas de bajas temperaturas.

Si bien no reemplaza tratamientos médicos ni previene enfermedades por sí sola, puede formar parte de una alimentación equilibrada y convertirse en una opción saludable para disfrutar en invierno.