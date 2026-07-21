Apenas horas después de regresar del Mundial 2026, Carolina “Pampita” Ardohain pasó por Aeroparque para comenzar sus vacaciones de invierno junto a sus hijos.

En un móvil en vivo para TN, Carolina Ardohain contó cuál será el destino elegido: “Acá de vacaciones con los chicos. Nos vamos a Cerro Bayo, como todos los años, a disfrutar”.

La modelo también sorprendió al revelar que prácticamente no pasó por su casa: “Recién llegamos del Mundial, llegamos a la una y bueno... nos bañamos y volvemos al aeropuerto”.

Foto: Captura (TN)

Consultada sobre cómo hace para organizar el equipaje de toda la familia, Pampita explicó que ya tiene una fórmula infalible: “Trajimos para todos cuatro valijas. Un equipo de nieve que se repetirá todos los días. Y después pijama, jogging y traje de baño. Nada más. Lo básico”.

Asimismo, Pampita resumió lo que significó para ella haber estado presente durante toda la Copa del Mundo: “Me gustó mucho todo el Mundial. Yo estuve un mes y medio, así que era una experiencia súper fuerte. Y bueno, la final con mis hijos también”.

Por último, mientras su mamá hablaba con la cronista, Anita -la pequeña que Carolina tuvo con Roberto García Moritán) intervino con una ocurrencia que desató las risas de todos. "¿Quién ganó? No me acuerdo quién ganó“, atinó a decir, generando ternura. Y la periodista cerró, con humor: ”Se olvidó quién ganó... y nosotras también“.

Pampita: “Recién llegamos del Mundial, llegamos a la una y bueno... nos bañamos y volvemos al aeropuerto”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

PAMPITA Y MARTÍN PEPA, A LOS BESOS EN EL MUNDIAL 2026: LAS IMÁGENES QUE CONFIRMAN QUE ATRAVIESAN SU MEJOR MOMENTO

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa volvieron a convertirse en noticia, pero esta vez por una tierna demostración de amor que quedó registrada en pleno Mundial 2026.

La modelo y el empresario fueron captados intercambiando apasionados besos mientras disfrutaban de la previa de uno de los partidos de la Selección Argentina en Estados Unidos. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, fueron compartidas por la cuenta oficial de X (antes Twitter) de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

En las capturas, obtenidas de un video grabado por otros hinchas presentes en el lugar, se puede ver a Pampita y Martín muy compinches, abrazados y completamente ajenos a las miradas de quienes los rodeaban. Ambos dijeron presente para acompañar a la Scaloneta en una jornada cargada de emoción mundialista.

Foto: Captura de video de X (@elejercitodelam)

Lejos de esconderse, la pareja se mostró relajada y enamorada en medio del clima festivo que se vive en el país norteamericano. Los besos y gestos de cariño no pasaron inadvertidos y rápidamente despertaron la atención de los fanáticos.

Las imágenes llegan en un momento de plena felicidad para la conductora, que disfruta de su relación con Martín Pepa mientras combina viajes, trabajo y compromisos personales. Esta vez, el escenario elegido para sellar su amor fue nada menos que la máxima cita del fútbol mundial.

Foto: Captura de video de X (@elejercitodelam)

Con estas postales románticas, Pampita y Martín Pepa dejaron en claro que su historia sigue avanzando a paso firme y que el amor atraviesa uno de sus momentos más sólidos.