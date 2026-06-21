Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió al revelar cómo fue realmente que su historia de amor con Martín Pepa empezó a tomar forma. La modelo compartió una anécdota que tuvo como protagonista a su actual suegra y que, según ella misma admitió, la dejó completamente expuesta.

Todo ocurrió hace algunos años, durante una peregrinación. Pampita recordó que tenía una relación cercana con la familia Pepa desde hacía tiempo, ya que compartieron distintas acciones solidarias en homenaje a su hija Blanca.

Pampita y Martín Pepa (Foto: Movilpress)

“Hicimos la primera plaza en ese lugar y ella inventó una frase que decía: ‘Blanca, con tu luz aquí jugamos’. Era muy significativo”, contó la conductora en el streaming Mundo Mundial (DGO), destacando el vínculo especial que la unía a la madre de Martín.

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El momento clave llegó mientras caminaban juntas en esa peregrinación. Pampita, que llevaba dos meses separada, charlaba con la mujer sobre temas cotidianos. “Ella me contaba que al día siguiente tenía que viajar a Estados Unidos para buscar a una de sus nietas”, relató.

Fue entonces cuando la modelo lanzó la pregunta que la delató: “Le dije: ‘¿Y por qué no la va a buscar el padre?’”. La respuesta de su suegra fue directa: “‘Porque lo estoy ayudando a mi hijo, porque mi hijo se separó’”, recordó Pampita entre risas.

Martín Pepa acompañó a Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

La reacción fue inmediata y espontánea. “No sé por qué hice esto, pero le dije: ‘¿Se separó?’”, contó, imitando el tono de sorpresa que usó en ese momento. Al instante, se dio cuenta de lo que había hecho: “Me puse toda colorada y pensé: ‘Ay, no, ¿qué hice?’. Me salió solo. ¡Qué vergüenza con la madre!”, recordó entre carcajadas.

PAMPITA REVELÓ QUÉ PASÓ CUANDO SUPO QUE MARTÍN PEPA ESTABA SEPARADO

La historia no terminó ahí. Al día siguiente, su actual suegra llevó el comentario al almuerzo familiar y no dudó en compartirlo: “‘Ayer caminé con Pampita. Yo la noté interesada en Martín’”, reveló la modelo.

La reacción de Martín Pepa fue de total sorpresa. “Martín dijo: ‘Yo no hablé nunca con ella. No tengo el teléfono, nada. No entendí nada’”, relató Pampita, que hoy recuerda ese episodio como el primer indicio de una relación que terminaría en una historia de amor.

Consultada por sus compañeros sobre si Martín ya le parecía atractivo en el pasado, Pampita no dudó: “Era el más lindo de todos”, admitió sin vueltas. Aunque aclaró que no lo veía desde hacía veinte años, reconoció que su reacción fue completamente espontánea: “Nunca más lo había visto en 20 años. No sé ni cómo era actualmente esa persona, pero algo adentro mío hizo que preguntara eso”.

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