Lionel Messi llegó este sábado a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió durante la madrugada a los 68 años luego de atravesar una dura enfermedad.

Según informó TN durante las primeras horas de la mañana, el futbolista emprendió el viaje desde Estados Unidos en un vuelo privado identificado como N776MA, que despegó desde Fort Lauderdale a las 11:20.

Lionel Messi llegó a Rosario para despedir a su papá, Jorge Messi:

Lionel Messi llegó a Rosario para despedir a su papá, Jorge Messi

Finalmente, a las 20:41, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario. Allí, Leo fue recibido por un importante operativo de seguridad. El hermetismo fue total.

TN estuvo desde el lugar y registró todos los detalles de la llegada del capitán de la Selección argentina a su ciudad natal.

Messi viajó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

El periodista de TN apuntó que los trámites migratorios los hicieron arriba del avión.

Video desde el lugar de TN.

El padre del campeón del mundo tuvo un rol central desde los comienzos de la trayectoria deportiva de Lionel y lo acompañó durante gran parte de su camino hasta convertirse en una de las máximas figuras del fútbol mundial.

Ahora, Messi regresó a Rosario junto a su familia para despedir a su papá y acompañar a sus seres queridos en este momento de profundo dolor.