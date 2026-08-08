La última imagen pública de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fue registrada meses antes de su muerte y tiene como escenario un encuentro religioso en Paraguay. La fotografía, tomada el pasado 5 de mayo, muestra al empresario junto a uno de sus hijos durante una visita que quedó documentada en redes sociales.

La postal fue compartida por el apóstol José Duarte, quien recibió a Jorge Messi y a Rodrigo Messi en la Casa Apostólica Mundial. Según explicó el líder religioso en su cuenta de Facebook, ambos participaron de una jornada de oración y mantuvieron un encuentro de carácter espiritual.

LA ÚLTIMA FOTO DE JORGE MESSI ANTES DE SU MUERTE

En la fotografía se puede ver a Jorge Messi junto a su hijo Rodrigo durante su visita a Paraguay. La imagen fue difundida por José Duarte en su cuenta de Facebook y rápidamente cobró relevancia luego de conocerse la muerte del padre de Lionel Messi.

Duarte acompañó la publicación con un mensaje en el que contó detalles del encuentro que mantuvo con los integrantes de la familia Messi. Allí destacó que ambos habían llegado a su casa para compartir un momento de oración.

Jorge y Rodrigo Messi con el apóstol José Duarte (Foto: Facebook José Duarte).

“Hoy gracias al Señor Jesucristo, el padre de Lionel Messi, jugador de la Selección Argentina, Jorge Messi, y su hermano Rodrigo Messi me visitaron en mi casa”, escribió el apóstol al publicar la fotografía.

El líder religioso aseguró que ambos participaron de un momento de oración y expresó su deseo de que la experiencia pudiera convertirse en un testimonio para otras personas. “Argentina para Cristo”, escribió Duarte en su publicación.

La fotografía del 5 de mayo quedó así como una de las últimas imágenes públicas conocidas de Jorge Messi, quien falleció a los 68 años este sábado 8 de agosto en Rosario, Argentina.

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