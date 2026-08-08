Este sábado 8 de agosto, desde las 17.30, comenzó por la pantalla de eltrece la 35° edición de Un Sol para los Chicos, el tradicional programa solidario que busca recaudar fondos a beneficio de UNICEF para que más niños y adolescentes de Argentina y el mundo tengan mejores oportunidades.

Con la conducción de Guido Kaczka y Mario Massaccesi, y la co-conducción de Nazarena Di Serio y Gabriela Sobrado, el especial se emite en vivo desde los estudios de eltrece. El primero en dar su show a beneficio fue Axel, que entonó sus clásicos temas Te Voy a Amar, Celebra la Vida, Tu Amor por Siempre, entre otros.

(Foto: captura de eltrece).

A lo largo de la jornada se presentarán Abel Pintos, Ángela Leiva, K4os y Axel, además de juegos, sorteos e invitados especiales que acompañarán la cruzada solidaria.

Abel Pintos habló de su participación en Un Sol Para los Chicos este sábado 8 de agosto por eltrece (Foto: captura de eltrece).

En esta edición, además, se celebran dos importantes aniversarios: los 35 años de Un Sol para los Chicos y los 15 años de Guido Kaczka como anfitrión de esta iniciativa. Durante el programa también se compartirán historias que muestran el trabajo de UNICEF en distintas provincias argentinas y en contextos de emergencia alrededor del mundo.

Qué artistas se presentarán este sábado en “Un sol para los chicos” (Foto: Un sol para los chicos)

Julián Weich presentará un informe desde Salta, donde UNICEF acompaña a comunidades para prevenir la malnutrición infantil y fortalecer el desarrollo durante la primera infancia. Por su parte, Virginia Elizalde mostrará desde Misiones una historia vinculada a la estimulación temprana y al acompañamiento de las familias en los primeros años de vida.

Además, el programa pondrá el foco en algunas de las crisis humanitarias más graves que afectan a millones de niñas y niños, como el conflicto en Sudán, la emergencia nutricional en zonas de guerra y el trabajo que UNICEF lleva adelante en Venezuela, donde distribuye ayuda humanitaria para asistir a las familias afectadas por los terremotos.

CÓMO COLABORAR CON UN SOL PARA LOS CHICOS 2026

UNICEF invita a sumarse con una donación mensual con tarjeta para sostener su trabajo en favor de la infancia. Quienes comiencen o refuercen su aporte podrán participar del sorteo “Renová tu casa con Naldo”.

Se puede colaborar llamando al 0810-333-4455 o ingresando a unicef.org.ar/unsol.

El programa también puede seguirse en simultáneo a través de eltrecetv.com , el canal oficial de YouTube de eltrece y en las redes sociales de @eltrecetv y @UNICEFArgentina con el hashtag #UnSol2026.

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