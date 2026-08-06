Este sábado 8 de agosto a las 17:30, eltrece emitirá la 35° edición de Un Sol para los Chicos, el histórico programa solidario que recauda fondos a beneficio de UNICEF para acompañar a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La campaña de este año lleva el lema “Cuidemos juntos lo que más importa” y volverá a reunir a artistas, periodistas y figuras de la televisión en una transmisión especial que buscará incentivar las donaciones para sostener los programas que UNICEF desarrolla en Argentina y distintos países.

Guido Kaczka celebra 15 años al frente de Un Sol para los Chicos

La edición 2026 contará con la conducción de Guido Kaczka y Mario Massaccesi, mientras que Nazarena Di Serio y Gabriela Sobrado estarán a cargo de la co-conducción.

Además, este año tendrá un significado especial para Guido Kaczka, quien cumple 15 años como anfitrión del tradicional evento solidario.

Qué artistas se presentarán este sábado en “Un sol para los chicos” (Foto: Un sol para los chicos)

Abel Pintos, Axel, Ángela Leiva y K4OS protagonizarán los shows musicales

Como cada año, la música tendrá un lugar destacado durante la transmisión en vivo. Los artistas confirmados para esta edición son:

Abel Pintos

Ángela Leiva

K4OS

Axel

También habrá juegos, sorteos y distintos segmentos destinados a mostrar el trabajo que realiza UNICEF para garantizar los derechos de la infancia.

Historias desde Salta, Misiones y las principales emergencias humanitarias

Uno de los ejes centrales de Un Sol para los Chicos 2026 será mostrar el impacto concreto de las acciones que desarrolla UNICEF.

Entre los informes destacados se encuentran:

Julián Weich recorrerá comunidades de Salta , donde UNICEF trabaja junto a equipos de salud para prevenir la malnutrición y promover el desarrollo integral durante la primera infancia.

Virginia Elizalde presentará una historia desde Misiones sobre la importancia de los cuidados, la estimulación temprana y el acompañamiento a las familias.

Además, el programa pondrá el foco en algunas de las crisis humanitarias más graves que afectan a millones de niñas y niños en el mundo. La transmisión mostrará la situación que atraviesa Sudán, donde los conflictos armados obligan a miles de familias a abandonar sus hogares y limitan el acceso a la salud, la educación y la protección.

También abordará la emergencia nutricional que afecta a la infancia en distintos contextos de guerra y desplazamiento, y el operativo que UNICEF desarrolla en Venezuela, donde ya distribuyó 47 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo insumos médicos, kits de agua segura, espacios amigables para la infancia y materiales educativos tras los terremotos.

Cómo colaborar con UNICEF durante Un Sol para los Chicos 2026

UNICEF invita a toda la comunidad a realizar una donación mensual con tarjeta para fortalecer sus programas destinados a niñas, niños y adolescentes.

Quienes comiencen o refuercen su aporte participarán del sorteo “Renová tu casa con Naldo”.

Se puede colaborar:

Llamando al 0810-333-4455 .

Ingresando a unicef.org.ar/unsol.

Dónde ver Un Sol para los Chicos 2026

La edición número 35 de Un Sol para los Chicos podrá verse en vivo este sábado 8 de agosto desde las 17:30 por eltrece.

Además, la transmisión estará disponible en simultáneo a través del sitio oficial de eltrecetv.com y del canal oficial de YouTube de eltrece.

Durante toda la jornada, los mejores momentos podrán seguirse en las redes sociales de @eltrecetv y @UNICEFArgentina, utilizando el hashtag #UnSol2026.

La previa digital por los 35 años de Un Sol para los Chicos

Como parte del aniversario, eltrece y UNICEF realizarán una previa digital de tres horas y media con un repaso por los momentos más importantes de la historia del ciclo solidario.

La transmisión estará conducida por Gastón Dalmau junto al equipo de PRENDE, integrado por Pablo Albella, Enzo Aguilar, Flor Regidor, Guido Cone, Pauli Vetrano, Luchi Maidana, Mica Comunica, Agus Gervasoni, entre otros creadores de contenido.

La previa podrá seguirse exclusivamente a través del canal oficial de YouTube de eltrece, mientras que el backstage del evento se compartirá en las redes sociales del canal.