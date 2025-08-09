Este sábado a las 17:00 horas se dio inicio en la pantalla de eltrece la 34º edición de Un Sol Para los Chicos, el programa solidario que busca recaudar fondos para contribuir a las infancias más vulnerables de Argentina y el mundo.

De la mano de UNICEF y gracias al apoyo de Grupo Clarín y Fundación Noble, María Belén Ludueña y Mario Massaccesi llevan adelante esta edición junto a Guido Kaczka, quien se sumó en el transcurso de la tarde. A lo largo de la jornada se sumarán invitados especiales que mostrarán las iniciativas que llevan a cabo para garantizar los derechos de los chicos.

Mario Massaccesi y María Belén Ludueña en Un Sol Para los Chicos 2025 (Foto: captura de eltrece).

Algunos de los artistas que se harán presentes en el Predio Floral del Municipio Escobar, y darán shows al público y a los televidentes son Luciano Pereyra, La Konga, Rusher, La T y la M y Un Verano.

Un Sol Para los Chicos 2025 (Foto: prensa eltrece)

El programa no solo se transmite desde televisión sino que también por los canales digitales: el streaming en eltrecetv.com, Youtube de eltrece en youtube.com/eltrece. Además, podés seguir la cobertura desde las redes sociales de eltrece y de @UNICEFArgentina, con el hashtag #UnSol2025.

CÓMO PARTICIPAR Y COLABORAR EN UN SOL PARA LOS CHICOS 2025

UNICEF invita a las personas de todo el país a sumarse con una donación mensual con tarjeta. Se puede colaborar llamando al 0810-333-4455 o ingresando enunicef.org.ar/unsol.

Quienes comiencen o refuercen su donación mensual, participarán del sorteo: Renová tu casa con Naldo. Toda la información estará disponible en www.unsolparaloschicos.com.ar