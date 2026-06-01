El brutal crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada descuartizada en un descampado de Ampliación Ferreyra, Córdoba, sigue generando conmoción en todo el país.

Este lunes, Georgina Barbarossa se mostró profundamente afectada al abordar el caso en su programa A la Barbarossa y lanzó durísimas críticas contra la Justicia y la Policía.

Durante el fin de semana, la familia de la joven fue recibida por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y reclamó que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables del asesinato.

El pedido coincide con una de las hipótesis que analiza la causa: la posible participación de otras personas además del principal acusado: Claudio Barrelier.

Georgina Barbarossa estalló en vivo por el crimen de Agostina Vega (captura de Telefe)

Georgina Barbarossa, conmovida por el femicidio de Agostina Vega

Al presentar el tema en su programa, la conductora no ocultó su dolor por el desenlace del caso.

“Está la Argentina de luto después de este femicidio, de esta niña, de Agostina. Tuvo un final tan triste. La buscaron durante toda la semana”, expresó.

Luego agregó: “Estamos todos con una angustia y con una tristeza enorme”.

Visiblemente afectada, Georgina recordó una cifra que expone la gravedad de la violencia de género en el país: “Matan una mujer cada 44 horas en este país y este es uno de los casos que nos enteramos. El caso de Agostina ha sido tremendo, macabro y cruel”.

Georgina Barbarossa estalló en vivo por el crimen de Agostina Vega (captura de Telefe)

Crimen de Agostina: las dudas sobre la investigación

En el programa, Paulo Kablan amplió la información sobre la causa y puso el foco en la actuación judicial.

“Habrá otros imputados. El fiscal es un capítulo aparte. Dijo ‘estamos investigando todo’. Considera muy sospechoso que en la vivienda haya habido otras personas al momento del hecho y posterior al hecho y nadie se haya percatado de nada”, expuso Kablan.

“Porque para la Justicia y los peritos el asesinato fue en la casa, el desmembramiento fue en la casa y el traslado del cuerpo se inició en la casa. El primer allanamiento fue en base a la hipótesis de buscar una nena con vida”, explicó el periodista.

La furiosa reacción de Georgina contra la Justicia

Tras escuchar el análisis, Barbarossa reaccionó con indignación y cuestionó los procedimientos realizados durante la búsqueda de la adolescente.

“Ni siquiera fueron arriba, ni siquiera chequearon, ni vieron que había manchas o huellas digitales. No chequearon nada porque buscaban una nena con vida”, lanzó.

La conductora también apuntó contra la actuación policial desde el inicio del caso.

“La chica desaparece el sábado, a la madrugada la madre va a hacer la denuncia y la Policía no se la toma. Mal la Policía y hacen mal la investigación y todo tarde”, sostuvo.

Finalmente, Georgina cerró con un fuerte descargo sobre la violencia contra las mujeres y la respuesta del sistema judicial.

“Siempre las perjudicadas somos las mujeres. Estos hombres, estos fiscales, estos jueces, estos policías o los que están dirigiendo el país, de una u otra manera, no se dan cuenta de que nos están matando”, afirmó.

Y concluyó con una reflexión cargada de indignación: “¿Qué humanidad, qué sensibilidad tienen, qué criterio tienen? ¿No tienen hermanas, madre, mujeres, primas, ahijadas? ¿No piensan que les puede pasar a ellas también? Es gente que no tiene criterio o hay que modificar la ley. ¡O nos van a seguir matando así sucesivamente!”.