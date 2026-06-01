Junio comenzó con condiciones propias de la antesala del invierno y un panorama climático que muestra diferencias según la región del país.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana estará marcada por temperaturas frescas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cielo mayormente nublado y un gradual ascenso térmico hacia el fin de semana.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires

Durante la mañana del lunes, la Ciudad de Buenos Aires registró una temperatura cercana a los 12°C, con cielo mayormente nublado, humedad elevada y vientos leves del sector sudeste.

Según el pronóstico oficial del SMN para los próximos días, las temperaturas se mantendrán dentro de valores típicos para esta época del año:

Lunes: mínima de 10°C y máxima de 15°C.

Martes: mínima de 10°C y máxima de 15°C.

Miércoles: mínima de 12°C y máxima de 17°C.

Jueves: mínima de 13°C y máxima de 18°C.

Viernes: mínima de 14°C y máxima de 20°C.

Sábado: mínima de 15°C y máxima de 19°C.

Domingo: mínima de 11°C y máxima de 15°C.

La tendencia indica que el frío más intenso quedará atrás por algunos días y que las máximas podrían acercarse a los 20°C entre viernes y sábado.

Qué se espera para el resto del país

El mapa de tendencias climáticas difundido por el SMN muestra que buena parte del centro y este de la Argentina podría registrar temperaturas levemente superiores a los valores normales para la primera semana de junio.

Las anomalías térmicas positivas abarcan sectores de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y parte del Litoral, donde se esperan jornadas algo más templadas de lo habitual para el comienzo del mes.

En cambio, algunas áreas del oeste y sur del país podrían presentar temperaturas cercanas o ligeramente inferiores a los promedios históricos.

Un inicio de junio con clima otoñal

Aunque el invierno comenzará oficialmente el próximo 21 de junio, el nuevo mes arrancó con condiciones típicas de la transición estacional: mañanas frescas, nubosidad variable y tardes agradables en gran parte del territorio nacional.

Por ahora, los pronósticos del SMN no muestran eventos extremos de frío para la región metropolitana, por lo que la primera semana de junio se perfila con temperaturas moderadas y sin cambios bruscos en Buenos Aires y buena parte de la Argentina.