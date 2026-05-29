La desesperación por la desaparición de Agostina Vega crece con el paso de las horas. En medio de la intensa búsqueda de la adolescente de 14 años, el abuelo de la joven estalló en vivo contra Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, y lanzó durísimas acusaciones.

El hombre habló con Mediodía Noticias, el noticiero de eltrece, mientras continúa la investigación que tiene como único detenido e imputado a Claudio Barrelier, de 33 años.

Caso Agostina: el desesperado estallido del abuelo contra el ministro Quinteros en vivo (eltrece)

El duro descargo del abuelo de Agostina Vega

Visiblemente angustiado y furioso, el abuelo de Agostina cuestionó la ausencia del funcionario provincial desde que comenzó el caso.

“Este personaje de Quinteros está por dar una conferencia en otra zona (la del rastrillaje). Recién ahora viene a mover los huevos. No fue capaz de venir este hijo de puta a decirnos algo”, lanzó.

Luego agregó: “Quiere ser intendente. Es el peor gobierno que tenemos. Hace seis días que mi nieta está desaparecida”.

El señor también aseguró que la familia se siente abandonada por las autoridades.

“Estamos informados por ustedes. Nadie se acercó acá. Ustedes tienen la información primero que nosotros”, expresó con indignación.

La amenaza del abuelo de Agostina al ministro de Seguridad

En medio de la entrevista, el hombre también le envió una fuerte advertencia a Quinteros.

“Yo tengo los huevos bien puestos, Quinteros. A ver si los tenés vos para venir al frente mío”, disparó.

Y cerró, completamente quebrado por la desaparición de su nieta: “Más vale que mi nieta aparezca con vida, porque te juro que voy a reventar la ciudad. Me voy a transformar en un hijo de puta por vos”.

Mientras tanto, la causa sigue avanzando en Córdoba y este viernes volvió a ser allanada la casa de Claudio Barrelier, el principal acusado en la investigación por la desaparición de Agostina Vega.