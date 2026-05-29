Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, es intensamente buscada desde el sábado 23 de mayo. En medio de la desesperación de su familia, durante la madrugada del 29 de mayo su mamá, Melisa Heredia, recibió un llamado urgente y se dirigió de inmediato a la fiscalía.

Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, es investigado como el principal sospechoso del caso. Fue pareja de Melisa y Agostina habría ido a su domicilio la noche de su desaparición.

La información fue confirmada por el periodista Sebastián Domenech para TN, desde la vivienda de la familia de la menor.

Qué dijo la mamá de Agostina Vega tras el llamado urgente (TN)

Qué dijo la mamá de Agostina Vega tras el llamado urgente

Visiblemente angustiada, Melisa Heredia habló brevemente con la prensa antes de salir rumbo a la fiscalía.

“Tenemos novedades, pero todavía no sabemos nada. Te pido que seamos breves porque me tengo que ir. Estoy nerviosa, no estoy tranquila. Más tarde te doy la nota, pero me tengo que ir urgente”, expresó la madre de Agostina.

Durante la cobertura, una cronista de TN le consultó sobre un supuesto mensaje que la adolescente habría publicado antes de desaparecer.

“Hay un estado que Agostina había subido a su celular el sábado que dice ‘alto escape’. ¿Eso lo está investigando la Justicia?”, preguntó la periodista.

La mamá de la adolescente fue contundente en su respuesta: “Ya lo investigaron y está descartado”.

Ante una desaparición, no debes esperar 24 horas.Denuncia de inmediato llamando a emergencia servicios o al 101 para activar el protocolo de búsqueda.