Moria Casán comenzó su programa con un tono completamente distinto al habitual. La conductora se mostró angustiada y conmocionada al hablar sobre la desaparición de Agostina, una adolescente de 14 años que es intensamente buscada en Córdoba desde el sábado 23 de mayo.

La joven desapareció pasadas las 22 horas, luego de salir de su casa para buscar empanadas en una rotisería. Desde entonces, no hubo novedades sobre su paradero y el caso mantiene en alerta a todo el país.

Moria Casán comenzó su programa angustiada: el caso de Agostina que la estremeció (eltrece)

Moria Casán comenzó su programa angustiada: el caso de Agostina que la estremeció

Al abrir el ciclo, Moria expresó la preocupación que le genera la situación y aseguró que el tema atraviesa a toda la sociedad.

“Hoy es una mañana diferente. Siempre estamos con mucha alegría y todo, pero está todo el país en vilo con nuevamente la desaparición de una niña”, sostuvo la conductora.

uego, profundizó sobre el impacto emocional que le provoca el caso y la desesperación que atraviesa la familia de Agostina.

“Falta desde el sábado Agostina, que tomó el remis, que el hombre que la agarró parece que sale con la madre. Ahora vamos a explicar todo. La cuestión es que la chica se fue el sábado y estamos a día jueves, ya cerca faltan dos días para que se cumpla una semana, y esto es nuevamente desesperante”, expresó Moria, impactada.

“Te ponés en lugar de los padres, te ponés en lugar de los amigos, te ponés en lugar de ella. ¿Qué pasa? ¿Dónde está esta chica? Ahora vienen relatos, hipótesis. La cuestión es que otro caso como el de Loan, y otros tantas niñitas que faltan”, manifestó la Onevisiblemente afectada.

Antes de avanzar con la información, la conductora cerró con una reflexión cargada de preocupación.

“Es una cosa muy desesperante y vamos a tratar el tema porque así lo amerita. Una vez más, la desaparición de una niña de 14 años. Es una cosa espantosa que está sucediendo muy seguido y esto nos alarma y nos pone muy tristes”, concluyó Moria.

Conmoción por Agostina, la nena desaparecida en Córdoba: la angustia de Moria Casán en vivo (ELTRECE)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA DESAPARICIÓN DE AGOSTINA

Durante el programa, el periodista Federico Seeber amplió la información sobre la investigación y reveló la aparición de un elemento clave para la causa: un video de una cámara de seguridad.

“Acaba de aparecer un elemento que es fundamental. Esto recién se conoció hace un ratito nada más, que es un video”, explicó.

Según detalló, las imágenes muestran a Agostina entrando a una vivienda junto al único detenido por el caso, Claudio Gabriel Barrelie, de 33 años.

“Una cámara toma el momento en el que Agostina, esta nena de 14 años, poco antes de las 11 de la noche, entra con el único detenido en la causa a su casa de Córdoba”, señaló.

Seeber agregó además que la madre de la adolescente había sido pareja del hombre hace tres años y aseguró que, según ella, se trata de un “aguantadero de barrabravas de Instituto de Córdoba”.

El periodista también reconstruyó las últimas horas antes de la desaparición. Contó que Agostina había salido a buscar empanadas a una rotisería e incluso había llamado al hombre detenido antes de desaparecer.

Por último, reveló el testimonio de un remisero que podría resultar clave para la investigación. Según indicó, el chofer reconoció a la adolescente al ver su foto y luego se presentó en la casa de la madre para contar lo sucedido.

“Se encontró con un hombre que pagó el viaje. La nena le dijo que se iba a encontrar con un amigo o novio de su mamá porque le querían preparar una sorpresa a la madre”, relató el conductor, según informó Federico Seeber.

Ante una desaparición, no debes esperar 24 horas. Denuncia de inmediato llamando a emergencia servicios o al 101 para activar el protocolo de búsqueda.