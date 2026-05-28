A pocos días de la eliminación de Eduardo Carrera en Gran Hermano Generación Dorada, jugador que había hecho una mala compra en el supermercado y dejado la casa con poca comida, estallaron todos contra Manuel Ibero.
El es novio de Zoe Bogach decidió hacer un flan utilizando leche y 10 huevos, lo que generó el enojo generalizado de sus compañeros.
El motivo de la polémica fue el uso de productos considerados clave para la convivencia y la administración de la comida, teniendo en cuenta la gran cantidad de participantes que siguen en competencia. Incluso jugadores cercanos a Manuel lo cuestionaron por no consultar a toda la casa antes de cocinar.
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La fuerte discusión contra Manuel Ibero en Gran Hermano
Yipio: -Él me dice “la leche no se está haciendo”, pero se puede guardar para que en la próxima compra no se haga otra corrida más.
Manuel: -La van a hacer igual.
Yipio: -Con ese criterio no se puede discutir más. Ya está lo del flan, pero entendé que no se puede.
Manuel: -Usé dos leches y 10 huevos y sé que va a terminar alcanzando.
Yipio: -Yo prefería comer mis dos huevos antes que un flan.
Tamara Paganini: -En un bizcochuelo se usan dos huevos y podríamos haber hecho cuatro bizcochuelos.
Manuel: -Pero ahí se usa harina y nosotros estábamos cuidando la harina.
Tamara:—Tiene razón Zilli. Esto no pasaba si se lo preguntabas a todos.
Yipio: -Y si respetábamos las dos comidas y punto.
Manuel: -Yo pregunté y me dijeron que todos habían dicho que sí.
Yipio: -Estábamos durmiendo.
Yanina Zilli:—Acá se usa la palabra democracia porque la casa es de todos y la comida es de todos.
Juanicar: -Lo más sensato era que estemos todos y dividir en partes iguales.
Zilli: -Manu, ¿yo voté? ¿Los diputados votan cuando están durmiendo? ¿De qué democracia hablamos?
Manuel: -No me vengas a hablar de democracia, yo ya lo sé.
Zilli: -Vos les preguntaste a los que estaban despiertos.
Tamara:—No entraste a preguntar a las habitaciones.
Manuel: -Le pedí a Cinzia que pregunte...
Zilli: -Brian estaba durmiendo, yo estaba durmiendo, Andrea estaba durmiendo, Yipio estaba durmiendo. ¿Cómo vas a hacer algo democrático si estábamos durmiendo?