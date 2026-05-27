La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada dejó uno de los momentos más incómodos y explosivos de esta edición. En plena noche de nominación, la voz del reality sorprendió a todos al cuestionar fuertemente a uno de los participantes por su escasa participación en el juego.

Todo comenzó cuando Gran Hermano hizo una fuerte reflexión sobre el compromiso dentro de la competencia: “La nominación es una herramienta fundamental de este juego. No corresponde que le brinde esta posibilidad a alguien que no está jugando”, expresó.

El comentario generó desconcierto inmediato entre los participantes, que intentaban entender a quién iban dirigidas las palabras: “Este no es un lugar para estar escondidos o para perpetuarse en las sombras sin exponerse. Cuando hablo de exponerse me refiero a animarse, arriesgarse, a darlo todo, demostrando ganas, pasión por esta competencia”.

Foto: Captura (Telefe)

Luego llegó el momento más tenso de la noche, cuando Gran Hermano apuntó directamente contra Leandro Nigro: “Considero que ya tuviste tiempo suficiente para adaptarte a mi casa. Sin embargo, quiero ser totalmente franco con vos: no te veo jugar”, disparó sin filtros.

La situación escaló todavía más cuando el dueño de la casa le ofreció abandonar el reality en ese mismo instante: “Si te sentís incómodo, no apto para este juego o advertiste que esto es demasiado grande, te ofrezco la opción de irte por la puerta giratoria”, lanzó ante la sorpresa total del resto de los jugadores.

Rápidamente, Nigro aclaró que no tenía intenciones de abandonar el programa: “Obvio que no me voy a ir. Te entiendo y lo voy a tomar y lo voy a tener en cuenta”, respondió intentando mostrarse firme. “¿Vas a jugar?”, insistió la voz. Y el joven respondió contundente: “Sí, obvio”.

¡Qué momento!

Gran Hermano: “La nominación es una herramienta fundamental de este juego. No corresponde que le brinde esta posibilidad a alguien que no está jugando”.

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BOMBAZO EN GRAN HERMANO: REVELARON QUIÉN GANÓ EL AUTO 0KM MÁS ESPERADO

En medio de los nervios y la expectativa, los participantes originales de Gran Hermano: Generación Dorada jugaron por el desafío del auto 0KM, el juego que –como en otras ediciones- mantuvo en vilo a los televidentes del reality de Telefe. Y después de varios intentos, ¡se supo finalmente quién se lo ganó!: Yanina Zilli.

Durante varias vueltas, los participantes probaron distintas llaves, de entre las 200 que estaban en exhibidas, y tanto Emanuel Di Gioia (líder de la semana, que contó con el beneficio de agarrar dos llaves en cada uno de sus turnos, a diferencia de sus compañeros que solo agarraron una llave por vuelta) como Franco Zunino, JuaniCar, Luana Fernández, Gladys La Bomba Tucumana, Yanina Zilli, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Catalina “Titi” Tcherkaski, Tamara Paganini y Cinzia Francischiello probaron su suerte.

Pero, como suele ocurrir, cuando menos se lo esperaba, Yanina Zilli terminó dando con la llave correcta, la número 119, y así logró culminar la prueba con un premio soñado que despertó la felicidad y las felicitaciones del resto de los jugadores.

Foto: Capturas (Telefe)

Completamente shockeada y emocionada, Yanina apenas atinó a agradecer: “¡Es mío! Gracias, Santi. Gracias a Telefe”, comenzó diciendo. Y cerró, muy movilizada: “Hace un año mi hijo me decía: ‘Mamá, vos no podés andar con ese auto’. Yo soy súper ahorrativa. Antes de venir dije: ‘No, no voy a cambiar de auto, no quiero gastar’. Y mirá la joyita que me dieron”.