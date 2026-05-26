Nenu López ingresó a Gran Hermano: Generación Dorada y revolucionó la casa desde el minuto cero. Decidida a jugar fuerte, la bailarina apuntó rápidamente contra Luana Fernández, a quien acusó de traiciones y hasta reavivó una vieja guerra por un exnovio. Pero en medio del escándalo y las estrategias dentro del reality, apareció la palabra de su papá, Javier López, quien utilizó sus redes sociales para expresar su profunda preocupación por la salud de su hija.

El foco está puesto en la alimentación de Nenu dentro de la casa más famosa del país. La participante es celíaca y necesita una dieta libre de gluten, algo que, según trascendió, se le estaría complicando debido al presupuesto limitado y la escasez de comida que atraviesan los jugadores.

“Como papá de Nenu, sigo de cerca su participación en Gran Hermano y agradezco el cariño de tanta gente. Sin embargo, hoy me toca hablar desde un lugar de dolor debido a las dudas que se han planteado sobre su alimentación dentro de la casa”, expresó Javier en un contundente descargo que compartió en Instagram Stories.

Foto: Instagram (@javier.natu) Por: Fabiana Lopez

Luego, profundizó sobre el diagnóstico de su hija y el duro contexto emocional en el que apareció la enfermedad: “La celiaquía de Nenu es una realidad médica. Quienes hemos estado a su lado sabemos perfectamente que esta condición se le manifestó de forma severa tras la dolorosa pérdida de su mamá”.

“El estrés físico y emocional de un duelo tan grande afectó su sistema inmunológico, llevándonos a los análisis médicos que confirmaron su diagnóstico”, agregó, visiblemente movilizado.

Foto: Instagram (@javier.natu)

Asimismo, el padre de la participante pidió empatía y respeto frente a las críticas que circularon en redes sociales: “Poner en duda la salud de una persona es un límite que no se debería cruzar. Detrás de una participante de un reality hay una historia de vida, un proceso de resiliencia y una familia que la acompaña”.

Y cerró con un mensaje tan claro como emotivo: “Les pido empatía, respeto por el recuerdo de su mamá y responsabilidad al opinar de temas tan delicados”.

Javier, el papá de Nenu López: “Poner en duda la salud de una persona es un límite que no se debería cruzar. Detrás de una participante de un reality hay una historia de vida, un proceso de resiliencia y una familia que la acompaña”.

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FLOR DE LA VE EXPLOTÓ CONTRA GRAN HERMANO Y DEL MORO: “MÁS QUE GENERACIÓN DORADA ES GENERACIÓN OSCURA”

La última gala de repechaje de Gran Hermano: Generación Dorada sigue sumando escándalos y ahora quien salió con los tapones de punta fue Flor de la Ve. Indignada por todo lo ocurrido durante la definición que involucró a Jenny Mavinga y Carmiña Masi, la conductora apuntó directamente contra la producción del reality y Santiago del Moro.

Desde su programa, Los Profesionales de Siempre, Flor hizo un durísimo descargo en el que cuestionó el rol que tomó Del Moro dentro del juego y el manejo que tuvo el ciclo durante la polémica gala: “Para mí ya no es Gran Hermano, se tiene que llamar Gran Santiago”, disparó sin vueltas, dejando en claro su enojo con el protagonismo que —según ella— tomó el conductor en esta edición.

Pero eso no fue todo. La conductora calificó como “un papelón” todo lo que sucedió con Carmiña y Mavinga durante el repechaje, especialmente por haber puesto a una participante en la incómoda situación de decidir públicamente el destino de otra persona dentro del programa: “Me parece un papelón todo lo que sucedió en la gala de repechaje, lo que le hicieron a Carmiña pobre, y a Mavinga”, lanzó visiblemente molesta.

Foto: Instagram (@flordelave)

Además, Flor cuestionó que la producción haya trasladado semejante responsabilidad a una participante en vivo y frente a millones de personas: “Ellos lavándose las manos dándole la responsabilidad a Mavinga, haciéndola decidir si deja o no sin laburo a una persona. Es espantoso, patético”, sentenció.

“Cómo se han burlado de la gente en este GH no lo puedo creer”, siguió. Sin embargo, uno de los momentos más fuertes llegó cuando ironizó directamente con el nombre de la temporada: “Más que Generación Dorada es Generación Negra, oscura en todo lo que hacen”, disparó sin filtros.

Foto: Instagram (@santidelmoro)

La conductora también se mostró sorprendida por algunas decisiones recientes del reality, entre ellas el ingreso de Andrea del Boca mediante el Golden Ticket, una jugada que generó fuertes críticas entre los seguidores del programa: “Es siniestro, no puedo creer, Santiago, que jueguen de esta manera. Apareció Andrea del Boca como si nada… la verdad, cosas incomprensibles”, cerró, sin filtro.