El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada generó un gran impacto en la casa, aunque lo sorprendente fue que Santiago del Moro abandonó el trato preferencial hacia ella, y en SQP blanquaron por qué se dio el cambio de actitud.

“Entraron ocho participantes desconocidos, cambió la casa completamente”, explicó Pía Shaw.

Luego justificó sus dichos: “Lo hace a favor del show y no como algo contra Andrea, porque en los últimos días tuvo que salir a explicar cosas de ella”.

“Mantener una relación más fría hace que no se especule con un montón de cosas que no son ciertas”, continuó la panelista de SQP en implícita alusión al sueldo millonario que le atribuyen.

Por qué Santiago del Moro estaría enojado con Andrea del Boca

Sin embargo, para Sabrina Rojas “ya no le causa gracia, no le interesa” a Del Moro.

Ahí, Ximena Capristo disparó: “Santiago no es el mismo que antes con Andrea. Ahora le tira unos palitos...”.

Foto: Captura (Telefe)

Al final, Nicolás Peralta concluyó que Santiago del Moro estaba enojado con Andrea del Boca porque “no hizo notas” al salir de la casa tras romperse un diente.