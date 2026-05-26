Cuando Ricardo Darín se confesó “team Wanda Nara” sorprendió a propios y ajenos, y ante las repercusiones de su postura el protagonista de Escenas de la Vida Conyugal justificó sus dichos.
“Estamos en una época de controversia permanente, en donde cualquier cosa es motivo de dos bandos. Los que te enaltecen y los que te matan”, arrancó Darín.
Luego, en su reflexión con Marina Calabró para El Observador aclaró: “Yo dije que se inventó a sí misma, porque, según tengo entendido, no tenía ningún tipo de formación”.
“Por la cual me llamó todavía más la atención que puesta en ese lugar en el que la pusieron, la tipa se desenvolvió con solvencia”, valoró Ricardo.
Ricardo Darín analizó a Wanda Nara
En ese punto enfatizó: “Empezó a distribuir juegos y lo hizo lo mejor que pudo. No me pareció mal, me pareció que estaba bien”.
“Esto va más allá de que te guste o no el personaje, que estés de acuerdo o no”, se atajó Darín.
Hasta que reconoció: “Como yo soy medio exagerado, lo primero que dije es, soy Team Wanda para cortar la bola. Y se me vinieron encima, están los defensores de Wanda y los detractores”.
“Esto habla claramente de que la chica ha dejado una huella, porque a favor o en contra tiene a mucha gente movilizada”, cerró Ricardo Darín sobre Wanda Nara.