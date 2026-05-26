Mundial 2026: las alarmas se encendieron entre los fanáticos de la Selección Argentina tras una sorpresiva y demoledora predicción astrológica.

Kiara Ríos, la tarotista que ganó popularidad al anticipar que la Scaloneta se consagraría campeona del mundo en Qata, reapareció en los medios y lanzó un vaticinio que nadie quería escuchar de cara al próximo Mundial.

Durante su participación en el ciclo de streaming Desenchufadas, la especialista en astrología no dudó en asegurar que el equipo que capitanea Lionel Messi no logrará repetir la hazaña ni llegar a las instancias decisivas del torneo.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio de 2026 y el partido inaugural se jugará en el legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Video viral: La dramática predicción de la astróloga que acertó el Mundial de Argentina

La dramática predicción de la astróloga que acertó el Mundial de Argentina

Argentina va a quedar afuera en cuartos de final", lanzó Kiara sin titubear.

La respuesta generó un frío inmediato en el estudio. Decepcionada, la conductora del stream acotó de inmediato: “Ay, se me fue toda la ilusión, Kiara”.

Para darles fuerza a sus dramáticas palabras y defender su reputación, la tarotista recordó su gran acierto del pasado: “Vos me preguntás y yo te respondo. Un año antes al Mundial anterior dije en Salta que la Argentina iba a salir campeona”.

Un antecedente para la esperanza

Para la tranquilidad de los hinchas más cabuleros, los pronósticos de Ríos no siempre son infalibles.

Cabe recordar que la tarotista ya había lanzado un fatal vaticinio sobre la salud de Thiago Medina (ex participante de Gran Hermano) tras sufrir un accidente en moto; un diagnóstico oscuro que, afortunadamente, no se cumplió.

¿Pasará lo mismo esta vez con la Selección?