Ricardo Arjona continúa haciendo historia en Argentina. Luego de agotar 14 funciones en tiempo récord en el Movistar Arena, el cantante guatemalteco anunció tres nuevas fechas para julio de 2026, llevando su residencia en Buenos Aires a un total de 17 conciertos, una cifra sin precedentes para el artista en el recinto.

Las nuevas presentaciones serán los días 1, 2 y 5 de julio de 2026, en el marco de su exitoso tour “Lo que el Seco no dijo”, una de las giras más ambiciosas de toda su carrera.

Cuándo salen a la venta las nuevas entradas para Ricardo Arjona en Argentina

Las entradas para las nuevas funciones estarán disponibles a partir del martes 26 de mayo a las 9:30 horas a través del sitio oficial del Movistar Arena.

El anuncio llega luego de una demanda extraordinaria por parte del público argentino, que agotó las primeras 14 fechas programadas para mayo en cuestión de horas.

Fechas agotadas y nuevas funciones de Ricardo Arjona en Buenos Aires

Shows agotados (Sold Out):

1 de mayo

2 de mayo

3 de mayo

7 de mayo

8 de mayo

10 de mayo

11 de mayo

12 de mayo

17 de mayo

18 de mayo

19 de mayo

23 de mayo

24 de mayo

25 de mayo

Nuevas fechas:

1 de julio de 2026

2 de julio de 2026

5 de julio de 2026

Cómo es el show de Ricardo Arjona en el Movistar Arena

Durante cada presentación, Ricardo Arjona recorre los mayores éxitos de sus más de cuatro décadas de trayectoria con canciones emblemáticas como “Señora de las Cuatro Décadas”, “Te Conozco”, “Mujer de Lujo”, “Marta” y “Acompáñame a estar solo”.

El repertorio también incluye temas de su etapa más reciente, como “Despacio que hay prisa”, además de clásicos inolvidables como “Fuiste Tú”, “Minutos” y “Mujeres”, que cierran una experiencia cargada de emoción y nostalgia.

La producción de “Lo que el Seco no dijo” ha sido definida como la más impactante de toda la carrera del artista, con una puesta en escena monumental, tecnología de última generación y una propuesta visual especialmente diseñada para esta gira.