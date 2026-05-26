Ciudad Magazine presenta una destacada selección de películas para disfrutar durante el fin de semana, con propuestas que combinan acción, suspenso, drama, comedia y grandes clásicos del cine internacional. Una de ellas es “Sin hijos”, protagonizada por Diego Peretti y Maribel Verdú, que se emitirá el domingo 31 de mayo a las 20:09hs.

“Sin hijos”, con Diego Peretti y Maribel Verdú

Sin hijos: de qué trata la comedia romántica dirigida por Ariel Winograd

Sin hijos es una comedia romántica argentina estrenada el 14 de mayo de 2015 y dirigida por Ariel Winograd. La película, una coproducción entre Argentina y España, tiene una duración de 90 minutos y es apta para todo público.

La historia sigue a Gabriel, un hombre separado desde hace cuatro años que dedica toda su vida a Sofía, su hija de ocho años. Convencido de que no volverá a enamorarse, reparte su tiempo entre el trabajo y la crianza de la niña, con quien mantiene una relación inseparable.

Maribel Verdú acompaña a Diego Peretti en esta película entrañable.

Sin embargo, todo cambia cuando reaparece Vicky, su amor platónico de la adolescencia. Convertida en una mujer independiente, atractiva y despreocupada, ella despierta nuevamente los sentimientos de Gabriel. Pero existe un problema: Vicky tiene una regla inquebrantable y asegura que jamás saldría con un hombre que tenga hijos.

Desesperado por conquistarla, Gabriel toma una decisión que complicará su vida: mentir. Cuando Vicky le pregunta si tiene hijos, él responde que no. A partir de ese momento comienza una serie de situaciones tan divertidas como incómodas, en las que deberá ocultar la existencia de Sofía y borrar cualquier rastro de su hija cada vez que ella lo visita.

Reparto de Sin hijos

Diego Peretti como Gabriel

Maribel Verdú como Vicky

Guadalupe Manent como Sofía

Martín Piroyansky como Keko

Horacio Fontova como Oscar

Marina Bellati como Leticia

Guillermo Arengo como José

Pablo Rago como Sebastián

Jorgelina Aruzzi como Gina

Programación completa de películas en Ciudad Magazine

Sábado 30 de mayo

12:45 | Línea de fuego

14:30 | Brigada 49

16:30 | Identidad protegida

18:15 | Más allá del peligro

20:00 | Tiempo límite

22:00 | Alta Velocidad (Estreno - Clásicos de CM)

Domingo 31 de mayp