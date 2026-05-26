Ciudad Magazine presenta una destacada selección de películas para disfrutar durante el fin de semana, con propuestas que combinan acción, suspenso, drama, comedia y grandes clásicos del cine internacional. Una de ellas es “Sin hijos”, protagonizada por Diego Peretti y Maribel Verdú, que se emitirá el domingo 31 de mayo a las 20:09hs.
Sin hijos: de qué trata la comedia romántica dirigida por Ariel Winograd
Sin hijos es una comedia romántica argentina estrenada el 14 de mayo de 2015 y dirigida por Ariel Winograd. La película, una coproducción entre Argentina y España, tiene una duración de 90 minutos y es apta para todo público.
La historia sigue a Gabriel, un hombre separado desde hace cuatro años que dedica toda su vida a Sofía, su hija de ocho años. Convencido de que no volverá a enamorarse, reparte su tiempo entre el trabajo y la crianza de la niña, con quien mantiene una relación inseparable.
Sin embargo, todo cambia cuando reaparece Vicky, su amor platónico de la adolescencia. Convertida en una mujer independiente, atractiva y despreocupada, ella despierta nuevamente los sentimientos de Gabriel. Pero existe un problema: Vicky tiene una regla inquebrantable y asegura que jamás saldría con un hombre que tenga hijos.
Desesperado por conquistarla, Gabriel toma una decisión que complicará su vida: mentir. Cuando Vicky le pregunta si tiene hijos, él responde que no. A partir de ese momento comienza una serie de situaciones tan divertidas como incómodas, en las que deberá ocultar la existencia de Sofía y borrar cualquier rastro de su hija cada vez que ella lo visita.
Reparto de Sin hijos
- Diego Peretti como Gabriel
- Maribel Verdú como Vicky
- Guadalupe Manent como Sofía
- Martín Piroyansky como Keko
- Horacio Fontova como Oscar
- Marina Bellati como Leticia
- Guillermo Arengo como José
- Pablo Rago como Sebastián
- Jorgelina Aruzzi como Gina
Programación completa de películas en Ciudad Magazine
Sábado 30 de mayo
- 12:45 | Línea de fuego
- 14:30 | Brigada 49
- 16:30 | Identidad protegida
- 18:15 | Más allá del peligro
- 20:00 | Tiempo límite
- 22:00 | Alta Velocidad (Estreno - Clásicos de CM)
Domingo 31 de mayp
- 11:21 | La Casa Gucci
- 13:58 | El lector
- 15:59 | 007: Casino Royale
- 18:24 | Frente a frente
- 20:09 | Sin hijos
- 22:01 | El discurso del rey