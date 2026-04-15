Este martes se produjo el estreno de “Risa y la cabina del viento”, la película en la que Cazzu debutó como actriz y “La jefa del trap” fue la gran figura en la premier que se realizó en el Dot junto a Joaquín Furriel, Diego Peretti, Benjamín Amadeo y otros famosos.

Dirigida por Juan Cabral y filmada en los paisajes de Tierra del Fuego, la película cuenta la historia de Risa (Elena Romero), una nena de diez años que encuentra un teléfono público fuera de servicio en una pequeña ciudad. Ese teléfono le permite hablar con familiares y amigos que ya no están, cada uno con asuntos pendientes. Risa se convierte en la encargada de ayudarlos a resolver esos pedidos en el mundo de los vivos, a cambio de poder hablar con su papá por última vez.

La película ya fue premiada en el Festival de Cine de Mar del Plata y promete seguir cosechando elogios por su sensibilidad y originalidad, y su estreno no solo marcó el debut actoral de Cazzu, sino que también reunió a grandes figuras del cine nacional y dejó en claro que la película tiene todo para convertirse en uno de los grandes éxitos del año.

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LAS FOTOS DEL ESTRENO DE RISA Y LA CABINA DEL VIENTO CON CAZZU, DIEGO PERETTI Y JOAQUÍN FURRIEL

Cazzu, Joaquín Furriel y Elena Romero y el director Juan Cabral (Foto: Movilpress)

Joaquín Furriel, Cazzu y Elena Romero (Foto: Movilpress)





Cazzu (Foto: Movilpress)





Diego Peretti, Cazzu y Elena Romero (Foto: Movilpress)





Diego Peretti, Cazzu, Joaquín Furriel y Elena Romero (Foto: Movilpress)





Diego Peretti, Cazzu, Joaquín Furriel y Elena Romero y el director Juan Cabral (Foto: Movilpress)





Diego Peretti, Cazzu, Joaquín Furriel y Elena Romero (Foto: Movilpress)





Nicolás Pauls y su hija Olivia (Foto: Movilpress)





Diego Peretti, Cazzu y Elena Romero (Foto: Movilpress)





Benjamín Amadeo y Martina (Foto: Movilpress)





Sabrina Rojas y José Chatruc (Foto: Movilpress)





Dillom (Foto: Movilpress)





Cazzu (Foto: Movilpress)





Cazzu (Foto: Movilpress)





Cazzu (Foto: Movilpress)





Cazzu (Foto: Movilpress)

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