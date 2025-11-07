En solo un detalle bastó para encender las redes: Gonzalo Gerber, bailarín y compañero de gira de Cazzu, comentó con un emoji de corazón flechado una foto de la artista en Instagram.

En cuestión de minutos, los fans convirtieron ese pequeño gesto en una tormenta de rumores sobre una posible relación entre ambos.

EL CORAZÓN FLECHADO QUE ENCENDIÓ LAS REDES

En la publicación, Cazzu promocionaba su tema “Malvada” y aparecía con un look impactante que no pasó desapercibido.

Entre los comentarios de colegas y celebridades, el del bailarín fue el que más llamó la atención. Los seguidores no tardaron en reaccionar: “Se verían tan lindos juntos”, “Estamos todos subidos a este ship”, “Se el novio de Cazzuuu ❤️”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

Gerber, conocido también por haber sido pareja de Dai Fernández —actualmente en una relación con Nicolás Vázquez—, se convirtió así en el protagonista inesperado del día.

El emoji que desató los rumores: Gonzalo Gerber y Cazzu, en el centro de las versiones de romance. Crédito: Instagram

LOS RUMORES DE ROMANCE Y LA REACCIÓN DE LOS MEDIOS

El tema llegó rápidamente a los programas de espectáculos. En Intrusos (América TV), Karina Iavícoli aseguró: “Me dicen que hay excelente relación, mucha empatía y charlas”, refiriéndose a la buena conexión entre Cazzu y Gerber. Por su parte, Adrián Pallares agregó: “Es una amistad que podría transformarse en algo más. Se llevan muy bien”.

Aunque ninguno de los dos confirmó un vínculo sentimental, la cercanía entre ambos viene desde hace semanas, ya que el bailarín forma parte del equipo de la cantante en su gira Latinaje, que acaba de sumar un quinto Movistar Arena para febrero de 2026.

Gerber se refirió brevemente a la situación en sus historias de Instagram, donde aclaró: “Quiero agradecerles a todos por las palabras de aliento. Hoy estamos en Guadalajara, donde hacemos show con Cazzu”.

El bailarín evitó referirse directamente a los rumores, pero dejó claro que su vínculo actual con la cantante se da en el plano profesional.