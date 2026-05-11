Lasaña a la napolitana: el truco de Donato de Santis con chorizo y albóndigas que potencia el sabor

El reconocido cocinero Donato de Santis propone una lasaña a la napolitana con una impronta bien italiana, donde el relleno es el gran protagonista. A diferencia de otras versiones más simples, acá se suman chorizo fresco, albóndigas, embutidos y distintos quesos que hacen que cada capa tenga más intensidad.
La clave de esta receta está en combinar carne picada con el chorizo y enriquecer la preparación con pan remojado, parmesano y hierbas. Esa base se transforma en albóndigas que luego se cocinan en salsa de tomate, logrando una textura jugosa y un sabor profundo que después se integra en el armado de la lasaña.
Comensales
4
Ingredientes
Masa
- Harina 0000 500 g
- Yemas 4
- Huevo 1
- Agua c/n
- Sal gruesa c/n
- Aceite de oliva c/n
Relleno
- Carne picada de res 500 g
- Chorizos frescos de cerdo 2
- Queso parmesano 200 g
- Perejil 80 g
- Pan del día anterior 200 g
- Leche 1/2 taza
- Sal y pimienta c/n
- Ricota de oveja 250 g
- Aceite de oliva c/n
- Vino blanco 1/2 taza
- Tomates perita en lata 1 l
- Mozzarella fresca 250 g
- Jamón cocido 100 g
- Mortadela 100 g
- Huevos duros 4
- Sopresatta 100 g
- Orégano c/n
- Albahaca fresca c/n
Procedimiento
Masa
- Sobre la mesada, hacer una corona con la harina. En el centro, agregar las yemas de huevo y el huevo. Ir uniendo, de afuera hacia adentro, con un tenedor. Agregar agua, de a poco, sólo si hiciera falta.
- Amasar hasta obtener una masa lisa y suave. Dejar reposar, cubierta con un paño, durante 20 minutos.
- Una vez que la masa haya descansado, cortar en porciones y pasar por la sobadora, hasta llegar a la medida más fina.
- Cortar la masa en rectángulos, de acuerdo a la fuente que se vaya a utilizar. Tapar para que no se sequen.
- Hervir las láminas de masa en agua con sal durante 2 minutos. Retirar y pasar a un bol con agua y hielo para cortar la cocción.
- Colocar en una placa con aceite de oliva y reservar tapadas.
Relleno
- En un bowl, colocar la carne picada y el relleno de los chorizos.
- Agregar el parmesano, el perejil picado y el pan remojado en leche. Salpimentar.
- Sumar la ricota de oveja y mezclar hasta formar una masa homogénea.
- Formar albóndigas y sellarlas en una sartén con aceite de oliva hasta dorar.
- Desglasar con vino blanco, agregar los tomates perita y cocinar. Reservar.
Armado
- En una fuente para horno, colocar una capa de salsa de tomate.
- Cubrir con láminas de lasaña.
- Agregar mozzarella, jamón, mortadela, huevos duros picados, sopresatta y las albóndigas con salsa.
- Repetir las capas hasta completar la fuente.
- Terminar con queso parmesano y orégano.
- Hornear a 190°C durante 30 minutos o hasta que esté bien dorada.
- Retirar, decorar con albahaca fresca y servir.
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