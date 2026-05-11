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Lasaña a la napolitana: el truco de Donato de Santis con chorizo y albóndigas que potencia el sabor

Una versión bien completa, con embutidos, carnes y quesos que aportan personalidad.

Lasaña a la napolitana, por Donato de Santis.
Los trucos de Donato de Santis para hacer una lasaña perfecta. Foto: Freepik

El reconocido cocinero Donato de Santis propone una lasaña a la napolitana con una impronta bien italiana, donde el relleno es el gran protagonista. A diferencia de otras versiones más simples, acá se suman chorizo fresco, albóndigas, embutidos y distintos quesos que hacen que cada capa tenga más intensidad.

La clave de esta receta está en combinar carne picada con el chorizo y enriquecer la preparación con pan remojado, parmesano y hierbas. Esa base se transforma en albóndigas que luego se cocinan en salsa de tomate, logrando una textura jugosa y un sabor profundo que después se integra en el armado de la lasaña.

Comensales
4

Ingredientes

Masa

  • Harina 0000 500 g
  • Yemas 4
  • Huevo 1
  • Agua c/n
  • Sal gruesa c/n
  • Aceite de oliva c/n

Relleno

  • Carne picada de res 500 g
  • Chorizos frescos de cerdo 2
  • Queso parmesano 200 g
  • Perejil 80 g
  • Pan del día anterior 200 g
  • Leche 1/2 taza
  • Sal y pimienta c/n
  • Ricota de oveja 250 g
  • Aceite de oliva c/n
  • Vino blanco 1/2 taza
  • Tomates perita en lata 1 l
  • Mozzarella fresca 250 g
  • Jamón cocido 100 g
  • Mortadela 100 g
  • Huevos duros 4
  • Sopresatta 100 g
  • Orégano c/n
  • Albahaca fresca c/n
Donato de Santis, uno de los chefs más reconocidos de Argentina. Foto: Instagram
Donato de Santis, uno de los chefs más reconocidos de Argentina. Foto: Instagram

Procedimiento

Masa

  1. Sobre la mesada, hacer una corona con la harina. En el centro, agregar las yemas de huevo y el huevo. Ir uniendo, de afuera hacia adentro, con un tenedor. Agregar agua, de a poco, sólo si hiciera falta.
  2. Amasar hasta obtener una masa lisa y suave. Dejar reposar, cubierta con un paño, durante 20 minutos.
  3. Una vez que la masa haya descansado, cortar en porciones y pasar por la sobadora, hasta llegar a la medida más fina.
  4. Cortar la masa en rectángulos, de acuerdo a la fuente que se vaya a utilizar. Tapar para que no se sequen.
  5. Hervir las láminas de masa en agua con sal durante 2 minutos. Retirar y pasar a un bol con agua y hielo para cortar la cocción.
  6. Colocar en una placa con aceite de oliva y reservar tapadas.

Relleno

  1. En un bowl, colocar la carne picada y el relleno de los chorizos.
  2. Agregar el parmesano, el perejil picado y el pan remojado en leche. Salpimentar.
  3. Sumar la ricota de oveja y mezclar hasta formar una masa homogénea.
  4. Formar albóndigas y sellarlas en una sartén con aceite de oliva hasta dorar.
  5. Desglasar con vino blanco, agregar los tomates perita y cocinar. Reservar.

Armado

  1. En una fuente para horno, colocar una capa de salsa de tomate.
  2. Cubrir con láminas de lasaña.
  3. Agregar mozzarella, jamón, mortadela, huevos duros picados, sopresatta y las albóndigas con salsa.
  4. Repetir las capas hasta completar la fuente.
  5. Terminar con queso parmesano y orégano.
  6. Hornear a 190°C durante 30 minutos o hasta que esté bien dorada.
  7. Retirar, decorar con albahaca fresca y servir.

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