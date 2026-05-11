Lasaña a la napolitana: el truco de Donato de Santis con chorizo y albóndigas que potencia el sabor

El reconocido cocinero Donato de Santis propone una lasaña a la napolitana con una impronta bien italiana, donde el relleno es el gran protagonista. A diferencia de otras versiones más simples, acá se suman chorizo fresco, albóndigas, embutidos y distintos quesos que hacen que cada capa tenga más intensidad.

La clave de esta receta está en combinar carne picada con el chorizo y enriquecer la preparación con pan remojado, parmesano y hierbas. Esa base se transforma en albóndigas que luego se cocinan en salsa de tomate, logrando una textura jugosa y un sabor profundo que después se integra en el armado de la lasaña.

Comensales 4 Ingredientes Masa Harina 0000 500 g

Yemas 4

Huevo 1

Agua c/n

Sal gruesa c/n

Aceite de oliva c/n Relleno Carne picada de res 500 g

Chorizos frescos de cerdo 2

Queso parmesano 200 g

Perejil 80 g

Pan del día anterior 200 g

Leche 1/2 taza

Sal y pimienta c/n

Ricota de oveja 250 g

Aceite de oliva c/n

Vino blanco 1/2 taza

Tomates perita en lata 1 l

Mozzarella fresca 250 g

Jamón cocido 100 g

Mortadela 100 g

Huevos duros 4

Sopresatta 100 g

Orégano c/n

Albahaca fresca c/n

Donato de Santis, uno de los chefs más reconocidos de Argentina. Foto: Instagram

Procedimiento

Masa

Sobre la mesada, hacer una corona con la harina. En el centro, agregar las yemas de huevo y el huevo . Ir uniendo, de afuera hacia adentro, con un tenedor. Agregar agua, de a poco, sólo si hiciera falta. Amasar hasta obtener una masa lisa y suave. Dejar reposar, cubierta con un paño, durante 20 minutos. Una vez que la masa haya descansado, cortar en porciones y pasar por la sobadora, hasta llegar a la medida más fina. Cortar la masa en rectángulos, de acuerdo a la fuente que se vaya a utilizar. Tapar para que no se sequen. Hervir las láminas de masa en agua con sal durante 2 minutos. Retirar y pasar a un bol con agua y hielo para cortar la cocción. Colocar en una placa con aceite de oliva y reservar tapadas.

Relleno

En un bowl, colocar la carne picada y el relleno de los chorizos. Agregar el parmesano, el perejil picado y el pan remojado en leche. Salpimentar. Sumar la ricota de oveja y mezclar hasta formar una masa homogénea. Formar albóndigas y sellarlas en una sartén con aceite de oliva hasta dorar. Desglasar con vino blanco, agregar los tomates perita y cocinar. Reservar.

Armado

En una fuente para horno, colocar una capa de salsa de tomate. Cubrir con láminas de lasaña. Agregar mozzarella, jamón, mortadela, huevos duros picados, sopresatta y las albóndigas con salsa. Repetir las capas hasta completar la fuente. Terminar con queso parmesano y orégano. Hornear a 190°C durante 30 minutos o hasta que esté bien dorada. Retirar, decorar con albahaca fresca y servir.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/