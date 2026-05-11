Luciano Cáceres se animó a todo en su paso por Las chicas de la culpa y dejó a las conductoras boquiabiertas con una anécdota que nadie esperaba. El actor, invitado este domingo al ciclo de eltrece, recordó una de las experiencias más insólitas de su carrera: su debut haciendo presencias en un boliche con strippers.

Entre risas, Cáceres confesó que aprovechó un momento de mucha popularidad para sumar ingresos extra. “Estaba haciendo la losa de mi casa y necesitaba la plata”, admitió, y reconoció que le parecía “raro ganar toda esa plata en una hora” porque creía que era como “ir a sacarse fotos por plata”.

Luciano Cáceres (Foto: captura eltrece)

El actor relató que hizo presencias en cinco oportunidades, pero la primera fue la que más lo impactó. “Dije ‘Dios mío, esto va a ser muy duro’”, recordó sobre aquella noche en un boliche de la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

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CÓMO FUE LA TREMENDA NOCHE DE LUCIANO CÁCERES EN UN BOLICHE DE STRIPPERS

“Era una noche de mujeres. Cuando llego, había cinco strippers con ‘la cuestión’ al aire, encremados, que iban pasando”, contó, todavía sorprendido por la escena. “Había mucha excitación ahí”, agregó, y no dudó en admitir: “Me asusté”.

Cáceres también compartió una frase insólita que le dijo el dueño del lugar: “Marcelo era así chiquitito, tenía un cosito así chiquitito, pero le dimos pa-pa-pa-pa-pa y mirá cómo está”.

Luciano Cáceres (Foto: captura eltrece)

El actor explicó que estos shows formaban parte de una estrategia comercial del boliche. “Alrededor de las 3 de la mañana se abría otra puerta y entraban los hombres. Sabías que las mujeres quedaban en un estado en el que podían ligar”, detalló. A pesar del susto, Cáceres aseguró que la experiencia valió la pena: “Me permitió terminar la losa de mi casa. Quedó muy bien”, dijo con orgullo, mientras las conductoras lo aplaudían.

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