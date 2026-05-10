El conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo explosivo. Todo comenzó cuando la novia de Mauro Icardi mostró en sus redes el regalo que le envió el Galatasaray por el Día de la Madre en Turquía.

Mientras tanto, la China Suárez sorprendió a sus seguidores al mostrar el regalo que le envió el Galatasaray tras consagrarse campeón de la liga turca. En sus historias de Instagram, la actriz compartió una foto de un enorme ramo de flores en los colores del club y una carta muy especial.

El detalle que más llamó la atención fue la tarjeta con el nombre “Eugenia Suárez” y el apodo que le dedicaron desde el club: “Usted es la heroína invisible detrás de los éxitos en el campo”. El mensaje continuó con elogios: “Su amor y apoyo son una de las partes más valiosas de este camino hacia el éxito. Gracias por el amor, la paciencia y el apoyo que siempre transmite. Feliz Día de la Madre”, firmó “la familia Galatasaray”.

Las flores que recibió la China Suárez del Galatasaray por el Día de la Madre (Foto: Instagram @sangrejaponesa

La China acompañó la publicación con un emoji de corazón rojo y etiquetó la cuenta oficial del club, dejando en claro su alegría por el presente que vive junto a Icardi en Turquía.

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Instalada en Uruguay por el rodaje de su primera película, Wanda no dejó pasar la oportunidad y subió a sus historias de Instagram una serie de selfies. Pero lo que más llamó la atención fue el lugar elegido para las fotos: un motorhome de la filmación.

Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

La referencia no pareció casual y enseguida encendió las redes, ya que remite al escándalo de 2015, cuando la ex Casi Ángeles fue señalada por Pampita acerca de un supuesto encuentro con Benjamín Vicuña en ese mismo tipo de vehículo, mientras él aún estaba en pareja con Pampita.

Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

Con una bata rosa y una sonrisa pícara, Wanda escribió: “Feliz día a todas las mamitas”, dejando en claro que el mensaje tenía destinataria. Minutos después, compartió otra imagen ya lista para grabar y sumó: “Domingo rec”, junto al emoji de una claqueta, mostrando que el rodaje seguía a pleno.

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