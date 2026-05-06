Una vez más, Wanda Nara logró captar toda la atención en redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. La mediática compartió en sus historias de Instagram una frase breve, pero cargada de misterio: “El que ríe último come mejor”.

Con fondo negro y letras verdes, el mensaje apareció sin contexto ni explicaciones, pero bastó para que sus seguidores comenzaran a especular sobre el verdadero destinatario de la indirecta.

¿Será dirigida a su pareja Martín Migueles, Mauro Icardi, China Suárez u otra persona?

El mensaje de Wanda Nara que generó revuelo

La frase rápidamente comenzó a circular en redes y despertó teorías de todo tipo. Algunos usuarios interpretaron el posteo como una indirecta relacionada con sus conflictos mediáticos y personales, mientras que otros creen que podría tratarse de una referencia a cuestiones laborales o sentimentales.

Foto: @wanda_nara

Lo cierto es que cada publicación de Wanda suele convertirse en tema de conversación, especialmente cuando utiliza frases ambiguas o mensajes sugestivos que dejan lugar a múltiples interpretaciones.

Wanda Nara y su costumbre de hablar entre líneas

No es la primera vez que la conductora utiliza sus redes sociales para expresarse de manera indirecta.

A lo largo de los años, Wanda convirtió Instagram en un espacio donde mezcla postales de lujo, momentos familiares y mensajes enigmáticos que suelen alimentar rumores y debates mediáticos.

Y esta vez no fue la excepción: una simple historia alcanzó para volver a instalar su nombre entre las principales tendencias digitales.