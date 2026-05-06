En las últimas horas, Fede Flowers compartió en sus redes una curiosa situación que involucra a Martín Migueles: mostró que el empresario actualizó su foto de perfil en Facebook después de seis años… pero dejó un detalle llamativo: su estado civil continúa figurando como “soltero”.

El posteo rápidamente despertó especulaciones ya que Migueles está en pareja con Wanda Nara, una de las figuras más mediáticas del país. Según se observa en la captura difundida, el perfil del empresario muestra:

Nueva foto de perfil actualizada

Datos personales visibles

Estado civil: “Soltero”

Martín Migueles hizo un cambio en su cuenta de Facebook y un detalle no pasó desapercibido (Foto: X/@fedeflowersok).

Este contraste fue lo que llamó la atención y motivó el comentario de Flowers: “¿Qué pasó acá?”. Por ahora, todo parece tratarse de un detalle menor amplificado por la viralización. Sin embargo, tratándose de Wanda Nara, cualquier movimiento —por mínimo que sea— se convierte en tema de conversación.

DÓNDE VER LA SERIE DE WANDA NARA Y MAXI LÓPEZ

“Triángulo Amoroso” estará disponible en todas las plataformas digitales de Telefe, incluyendo Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Además, también podrá verse después de Pasapalabra.

Wanda Nara y Maxi López estrenan su serie vertical (Foto: Prensa).

La serie cuenta con un elenco destacado que acompaña a los protagonistas:

Georgina Barbarossa

Yanina Latorre

Déborah Nishimoto

Sebastián Presta

César Bordón

Eugenia Guerty

Clara Kovacic

Pachu Peña

Lautaro Rodríguez

Lucas Spadafora

Nora Colosimo

“Triángulo Amoroso” combina egos, celos, negociaciones y emociones al límite en una historia dinámica y contemporánea que promete dar que hablar desde su estreno.

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