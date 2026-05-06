El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas para este miércoles, con impacto en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia y distintas regiones de la Argentina. Se esperan lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, con condiciones inestables durante gran parte de la jornada.

El foco principal está puesto en la costa atlántica bonaerense, donde se concentra el nivel de alerta más elevado. Allí se prevén fuertes vientos con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, lo que podría generar complicaciones, voladuras de objetos y dificultades en la circulación.

En el AMBA y el norte de la provincia de Buenos Aires, el día estará marcado por tormentas de variada intensidad, con momentos de mejora temporaria. También se verán afectadas provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, donde podrían registrarse tormentas localmente fuertes.

En las zonas bajo alerta naranja, el SMN advierte por fenómenos más intensos, con abundante caída de agua en cortos períodos y mayor intensidad de viento. Esto aumenta el riesgo de anegamientos, caída de ramas y cortes de energía.

Recomendaciones ante la alerta por tormentas (foto creada con IA)

Recomendaciones ante la alerta por tormentas:

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

No circular por calles inundadas o zonas anegadas.

Asegurar objetos que puedan volarse en balcones o patios.

Alejarse de árboles, postes de luz y estructuras inestables.

No refugiarse cerca de cuerpos de agua durante tormentas eléctricas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.

El organismo recomienda seguir las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y extenderse a otras del país.