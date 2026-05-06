El clásico de William Shakespeare vuelve a escena desde una mirada contemporánea y profundamente emotiva con Pequeño William, una versión libre de Hamlet que desembarca en el Teatro del Pueblo el próximo sábado 9 de mayo a las 19 hs.

La propuesta teatral, escrita por Adriana Tursi y dirigida por Tatiana Santana, tiene como gran protagonista a Sebastián Pajoni, quien asume un enorme desafío escénico: darle vida a doce personajes en una puesta unipersonal que combina sensibilidad, poesía y una fuerte potencia actoral.

Foto: prensa Pequeño William

De qué trata “Pequeño William”

La obra, que formó parte del XV Festival Shakespeare Buenos Aires, propone una reinterpretación del universo de Hamlet atravesada por temas universales como la identidad, la muerte, la infancia y el crecimiento.

Entre fantasmas, pestes y recuerdos, un niño y un juglar imaginan el Hamlet que necesitan para sobrevivir. En ese recorrido, el teatro aparece como refugio, espejo y posibilidad de transformación.

Con una narrativa dinámica y un lenguaje accesible, Pequeño William logra unir el legado de Shakespeare con problemáticas y emociones actuales, acercando el clásico a nuevas generaciones y públicos diversos.

Foto: prensa Pequeño William

Un unipersonal con impronta poética y contemporánea

La puesta apuesta a un cruce entre lo lúdico y lo dramático, sosteniendo la tensión entre lo clásico y lo contemporáneo. El trabajo corporal y emocional de Sebastián Pajoni se convierte en el eje central de una experiencia teatral intensa y conmovedora.

El espectáculo continúa además la línea artística del equipo creativo detrás de La patria al hombro y María, es Callas, consolidando una búsqueda estética que resignifica grandes textos desde una perspectiva popular y cercana.

Foto: prensa Pequeño William

Cuándo y dónde se estrena “Pequeño William”

Pequeño William se estrenará el sábado 9 de mayo a las 19:00 horas en el Teatro del Pueblo, ubicado en Lavalle 3636, CABA.

La obra cuenta con escenografía y vestuario de Alejandro Mateo, iluminación de Diego Becker y musicalización de Santiago Otero Ramos.

Ficha técnica