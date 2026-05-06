El mundo del espectáculo se tomó un respiro de las cámaras de televisión para disfrutar de una jornada dedicada enteramente a los más chicos.

En un evento que reunió a diseñadores, conductores y actrices, los famosos aprovecharon para mostrar el crecimiento de sus hijos y, por supuesto, marcar tendencia con los outfits elegidos para la ocasión.

Melody Luz y Venezia: Actitud “mini-rocker”

Una de las duplas que más miradas se robó fue la de Melody Luz y su hija Venezia. La bailarina, que siempre se destaca por su estilo urbano, vistió a la pequeña (fruto de su relación con Alex Caniggia) con un look con mucha personalidad.

Como se ve en la imagen , Venezia lució una campera de cuero negra y jeans, demostrando que el estilo rebelde de la familia ya tiene heredera.

Melody Luz y Venezia Caniggia en la apertura de una tienda infantil (Foto: Movilpress).

El tierno momento de Ricky y Clara Sarkany

El diseño nacional estuvo representado por Ricky Sarkany, quien se mostró muy emocionado acompañando a su hija Clara. La joven, que transita un embarazo avanzado, eligió la comodidad sin perder el estilo con un conjunto deportivo verde esmeralda que resaltaba su pancita. En la foto de Ciudad se refleja la alegría del futuro abuelo en este especial momento familiar.

Ricky y Clara Sarkany en la apertura de una tienda infantil (Foto: Movilpress).

Inés Palombo: Elegancia invernal

La actriz Inés Palombo también compartió el evento con su pareja y su hijo. Inés se destacó por un look muy chic. En la imagen se la puede ver disfrutando junto a su pareja y su pequeño, quien lució un conjunto de jean y remera muy canchero.

Inés Palombo con su hijo y su pareja en la apertura de una tienda infantil (Foto: Movilpress).

Encuentros y risas: Magui Bravi y Juan Marconi

La tarde también fue el lugar de encuentro para Magui Bravi, que asistió con su hijo, y el conductor Juan Marconi, quien se mostró muy compañero de su pareja e hijo durante toda la jornada. Entre charlas y percheros, los famosos dieron que hablar una vez más con sus looks.

Juan Marconi con su pareja y su hijo en la apertura de una tienda infantil (Foto: Movilpress).

Magui Bravi en la apertura de una tienda infantil (Foto: Movilpress).

Melody Luz y Magui Bravi con sus hijos en la apertura de una tienda infantil (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.