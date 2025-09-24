Los Pericos ofrecieron un concierto íntimo en el Salón Los Girasoles de Sheraton Pilar Hotel & Convention Center, que fue escenario de una noche inolvidable dentro de su ciclo de veladas 2025. donde repasaron grandes clásicos de su trayectoria y transmitieron la energía del reggae que los distingue desde hace casi cuatro décadas.

Un show de Los Pericos con gastronomía de primer nivel

Por: fercho daza

Por: fercho daza

Por: fercho daza

Por: fercho daza

Por: fercho daza

Por: fercho daza

La propuesta combinó música en vivo con un menú gourmet de cuatro pasos, acompañado por bebidas libres que incluyeron vinos, espumantes, bebidas sin alcohol y café. Los invitados disfrutaron de entradas frescas y sofisticadas, platos principales de autor —como ojo de bife braseado o risotto cítrico con frutos de mar— y un postre de soufflé de maracuyá con centro de mango.

Además, la experiencia gastronómica ofreció opciones clásicas, vegetarianas y sin TACC, pensadas para acompañar un evento integral.

Invitados famosos en Sheraton Pilar

La velada contó con la presencia de figuras del espectáculo, el periodismo y la música, entre ellos: Bebe Contepomi y Florencia Cardarelli, Germán “Tripa” y Flor Otero, Juan Marconi y Maylen Vicente, Toti Pasman y Julieta Bettatis, Gonzalito Rodríguez, Mariana Contartessi, Inés Palombo y su marido.

La fiesta se extendió hasta la madrugada con la música de DJ Amarante, que mantuvo la pista encendida hasta las 3 de la mañana.