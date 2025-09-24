Los Pericos ofrecieron un concierto íntimo en el Salón Los Girasoles de Sheraton Pilar Hotel & Convention Center, que fue escenario de una noche inolvidable dentro de su ciclo de veladas 2025. donde repasaron grandes clásicos de su trayectoria y transmitieron la energía del reggae que los distingue desde hace casi cuatro décadas.
Un show de Los Pericos con gastronomía de primer nivel
La propuesta combinó música en vivo con un menú gourmet de cuatro pasos, acompañado por bebidas libres que incluyeron vinos, espumantes, bebidas sin alcohol y café. Los invitados disfrutaron de entradas frescas y sofisticadas, platos principales de autor —como ojo de bife braseado o risotto cítrico con frutos de mar— y un postre de soufflé de maracuyá con centro de mango.
Además, la experiencia gastronómica ofreció opciones clásicas, vegetarianas y sin TACC, pensadas para acompañar un evento integral.
Invitados famosos en Sheraton Pilar
La velada contó con la presencia de figuras del espectáculo, el periodismo y la música, entre ellos: Bebe Contepomi y Florencia Cardarelli, Germán “Tripa” y Flor Otero, Juan Marconi y Maylen Vicente, Toti Pasman y Julieta Bettatis, Gonzalito Rodríguez, Mariana Contartessi, Inés Palombo y su marido.
La fiesta se extendió hasta la madrugada con la música de DJ Amarante, que mantuvo la pista encendida hasta las 3 de la mañana.