El futuro de Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la escena tras el final de su vínculo con el Galatasaray de Turquía. En las últimas horas, surgió la versión de que el delantero argentino estaría negociando su llegada a un club de São Paulo, lo que podría significar un cambio de vida junto a la China Suárez.

En su streaming La Posta, Gustavo Méndez y su equipo revelaron que el representante de Icardi ya inició conversaciones con un equipo brasileño. “El destino sería São Paulo, una opción que lo dejaría a apenas dos horas de sus hijas”, detalló Méndez, aunque no precisó si la China Suárez acompañaría al futbolista en esta nueva etapa.

Fotos: Instagram @sagrejaponesa y captura El Nueve

Según trascendió, la oferta económica de Brasil superaría a las propuestas que Icardi recibió desde Europa, y le permitiría a la pareja estar en mejores términos con Wanda Nara y Benjamín Vicuña respecto al tiempo que pasan con sus hijos. El contrato que le propuso el Galatasaray a Icardi es por solo un año y un 40 por ciento más bajo que el inicial dado el bajo rendimiento que tuvo el delantero los últimos meses.

Leé más:

Mauro Icardi arremetió contra Yanina Latorre y dio una nueva pista sobre la supuesta amante de Diego

LOS RUMORES QUE VINCULAN A MAURO ICARDI AL ARCHIRRIVAL DEL GALATASARAY

En el mismo programa, Méndez entrevistó a Facundo Ventura, actualmente cumpliendo su sueño de seguir a la Selección Argentina en el Mundial 2026 en los EE.UU., que le contó que los rumores señalan que Mauro Icardi estaría siendo tentado por un rival del Galatasaray.

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi (Fotos: Instagram @wanda_nara y @sangrejaponesa)

“Va a encontrar algo, chicos. Encuentra algo cada perro, mirá si no va a encontrar algo Icardi”, dijo Ventura, mientras Méndez le contaba que Icardi viajará a Turquía para seguir las negociaciones en persona en el club que lo dejó libre hace 8 días.

“A mí me llegó un comentario de que había interés del Fenerbache”, dijo Ventura, mientras Méndez le señalaba que era “como si un jugador de River se pasar a Boca”. “Es un rumor, no lo chequeé con Elio Pino porque estamos un poco desconectados de cómo se mueve el mercado de pases”, confesó el hijo de Luis Ventura.

Leé más:

Icardi vs. Yanina Latorre: Fernanda Iglesias sumó una pista clave sobre la supuesta amante de Diego Latorre

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.