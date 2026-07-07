El agónico triunfo de Argentina por 3 a 2 ante Egipto por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ fue la excusa para que la China Suárez reaparezca en Instagram Stories.

A través de un video, la novia de Mauro Icardi mostró cómo hacía flamear una bandera albiceleste desde la ventana de su auto, en lo que parecían ser las calles internas del barrio cerrado donde vive.

Luego, María Eugenia Suárez posteó una foto de Amancio Vicuña con la remera alternativa de la Selección Nacional.

China Suárez

El hijo más chico de Benjamín Vicuña siguió la tradición de sus hermanos, que pese a tener un papá chileno se sienten argentinos por sus madres, Pampita y la China.

Amancio Vicuña. @sangrejaponesa

Porque además, Chile no clasifica a la competencia de la Fifa desde Brasil 2014.

El contraste entre Mauro Icardi y la China Suárez

De esta manera, la actriz rompió el silencio en redes sociales y marcó la diferencia con su pareja, quien en la última semana se dedicó a chicanear a Yanina Latorre por la supuesta infidelidad con el piloto de automovilismo Franco Deambrosi.