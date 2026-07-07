Mientras millones de argentinos sufrían con el ajustado triunfo de la Selección frente a Egipto, Benjamín Vicuña también siguió cada minuto del encuentro acompañado por su familia.

El actor compartió una tarde especial junto a su pareja, Anita Espasandín, su hijo Benicio Vicuña y un grupo de amigos, con quienes alentó a la Scaloneta durante el electrizante partido que terminó con victoria argentina por 3-2.

Una salida en familia para alentar a la Selección

Entre festejos, abrazos y mucha tensión por el desarrollo del partido, Vicuña y sus acompañantes siguieron el encuentro en un ambiente relajado, disfrutando de una propuesta gastronómica mientras celebraban cada avance de la Albiceleste.

Las imágenes de la jornada muestran al actor distendido, compartiendo el momento con Anita Espasandín y Benicio en una salida que combinó fútbol, gastronomía y tiempo en familia.

Benjamín Vicuña. Foto: prensa

Benjamín Vicuña. Foto: prensa

Benjamín Vicuña. Foto: prensa

Benjamín Vicuña. Foto: prensa

El lugar elegido por Benjamín Vicuña

La reunión tuvo lugar en La Dolfina Polo Café, el restaurante recientemente inaugurado en el Palacio Alcorta, frente al MALBA.

El espacio ofrece una propuesta gastronómica de inspiración argentina diseñada por la chef Julieta Caruso y fue pensado para acompañar distintos momentos del día, desde el desayuno hasta la cena.

Con esta salida, Benjamín Vicuña volvió a mostrarse en un plan familiar, esta vez acompañado por Anita Espasandín y uno de sus hijos, mientras disfrutaban de una tarde cargada de emociones por el sufrido triunfo de la Selección Argentina.