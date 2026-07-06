La noche del lunes 6 de julio la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación cargada de emociones y despedidas. Tras una semana caracterizada por la decisión de llevar a cabo una “placa planta”, uno de los jugadores tuvo que decir adiós a la casa más famosa del país.

La tensión volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano tras la gala que definió la nueva placa de nominados. Esta vez, siete jugadores quedaron en riesgo y dependen exclusivamente del voto negativo del público para seguir en competencia. Las encuestas en redes sociales ya marcaron una tendencia clara de cara a la eliminación.

La "placa planta" de Gran Hermano del 6 de julio de 2026 (Foto: captura Telefe)

De los 19 participantes que estaban en placa, el público eligió a sus 12 favoritos a través del voto positivo. Así, quedaron siete jugadores en la llamada “placa planta”: Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro

Leé más:

Filtraron la fuerte bronca de Santiago del Moro con Andrea del Boca: qué pasó entre ellos

QUIÉN SE FUE ELIMINADO DE GRAN HERMANO ESTE LUNES 6 DE JULIO DE 2026

Noticia en desarrollo...

Leé más:

Gran Hermano: destrozaron a Manuel por cómo le habló a Luana y lo tildaron de “machista y soberbio”

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA 2026

Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Los participantes eliminados de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento son: Martha “Divina Gloria” Goldsztern (abandono), Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi (expulsada), Carla «Carlota» Bigiliani, Nicolás «Nick» Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeuski (por voto y luego por expulsión), Jessica La Maciel, Martín Rodríguez, Brian Sarmiento, Daniela De Lucía, Grecia Colmenares, Lolo Poggio, Grecia Colmenares, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Tatiana “Tatiluna” Luna, Brian Sarmiento y Franco Zunino, Catalina “Titi” Tcherkaski y Nerea “Nenu” López.

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juani Car, Nicolás “Nick” Sicaro, Martha “Divina Gloria” Goldsztern, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio, Carla “Carlota” Bigliani, Grecia Colmenares, Gladys “La Bomba” Tucumana, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Mariela Prieto, Nerea “Nenu” López, Leandro Nigro, Steffany “Campanita” Pereira y Tatiana “Tatiluna” Luna.

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

La nueva edición de Gran Hermano puede verse de lunes a jueves desde las 22:15 por la pantalla de Telefe. Allí se emiten las galas, los debates y todas las instancias decisivas del reality conducido por Santiago del Moro. Además, la señal está disponible a través de distintos servicios de cable de todo el país.

Quienes quieran seguir la convivencia las 24 horas tienen la posibilidad de hacerlo mediante DGO, la plataforma de streaming de DirecTV. El servicio ofrece acceso permanente a la casa sin interrupciones y puede utilizarse desde celulares, tablets, computadoras y Smart TV.

Otra opción para ver el reality es Prime Video, que incorpora las emisiones en simultáneo dentro de su catálogo. De esta manera, los usuarios también pueden acceder a los programas más tarde y reproducirlos cuando quieran.

A su vez, los canales oficiales de YouTube y Twitch de Streams Telefe complementan la cobertura diaria del programa. Allí participan figuras y streamers vinculados al ciclo, entre ellos La Tora Villar y Fefe Bongiorno, quienes reaccionan en vivo a todo lo que ocurre dentro de la casa.

¿En qué canal se puede ver Gran Hermano?

La ubicación de la señal depende de cada empresa prestadora de televisión. Estas son algunas de las opciones disponibles en la Argentina:

DirecTV: canales 123 y 1123 HD.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canales 12 y 1001.

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para votar, hay que enviar GH al 9009 o ingresar al sitio oficial ghglobal.ar y seguir los pasos indicados para completar la elección.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.