En medio del escandaloso conflicto judicial y mediático que mantiene con Mauro Icardi por sus dos hijas en común, Wanda Nara volvió a compartir un momento con las nenas y sus hijos varones.

El encuentro despertó todo tipo de especulaciones y fue Cora Debarbieri quien reveló los detalles en Infama.

La periodista contó que se comunicó con Ana Rosenfeld -la abogada de Wanda- para conocer qué había detrás de la foto que se viralizó en las redes, donde se ve a Wanda junto a sus hijas y sus hijos (frutos de su relación con Maxi López) disfrutando de una salida: “Hablé con Ana porque había visto una fotografía donde está Wanda con sus hijas y también sus hijos. Entonces le consulté si ya volvieron las hijas con Wanda y me pone: ‘No, solo fueron de paseo con los varones’”, relató Debarbieri.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el motivo del encuentro: “Querían, atención con esta frase, querían un paseo familiar las nenas”, reveló la panelista.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Según detalló Cora, el encuentro habría surgido por expreso pedido de las niñas: “Las nenas supuestamente se levantaron hoy y dijeron: ‘Queremos un paseo familiar’. Llamaron a los hermanos, hicieron ese paseo”, contó.

Luego, explicó qué sucedería una vez finalizada la salida con Wanda: “Le pregunté: ‘¿Vuelven después con Mauro?’. Y me pone: ‘Hasta el día que Wanda viaja con todos los chicos al exterior’”, señaló, citando la respuesta que recibió.

“O sea que supuestamente volverían con Mauro y luego se unen con todos los hermanos para viajar al exterior con Wanda Nara y los demás. Hicieron el paseo que estamos viendo, esa foto de Wanda con los varones y las nenas”, concluyó Debarbieri, aportando nuevos detalles sobre uno de los conflictos familiares que sigue generando repercusiones.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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MAURO ICARDI AUTORIZÓ A WANDA NARA A VIAJAR A MILÁN CON SUS HIJAS: “ES UNA BANDERA BLANCA”

En medio de la intensa disputa judicial que mantienen desde hace meses, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían dado un importante paso para descomprimir el conflicto. Según explicaron en El Diario de Mariana, el futbolista autorizó a la empresaria a viajar a Milán junto a sus hijas, en una decisión que fue interpretada como un gesto de acercamiento.

La información se conoció luego de que el programa abordara la resolución judicial vinculada a la cuota alimentaria y al reciente pago realizado por el delantero: “Acaba de salir la resolución de Hagopián”, anunciaron en vivo.

En ese contexto, recordaron que semanas atrás Wanda se había mostrado disconforme con el pedido de Icardi para viajar a Miami con las menores: “Wanda me dijo a mí que no vio con buenos ojos ese pedido. Evidentemente ella no estaba contenta con que Icardi pidiera viajar a Miami”, explicaron.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Durante el programa también aseguraron que el delantero ya realizó el pago de los alimentos provisorios, aunque el dinero todavía no habría sido acreditado en la cuenta de Wanda Nara: “Pagó 398.500 euros. Todavía no impactó”, señalaron.

Según detallaron, el pago corresponde a los alimentos provisorios y el futbolista también habría solicitado que, a partir de septiembre, se establezca un monto fijo para la cuota alimentaria.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

“Wanda, vos que estás mirando y que me estás escribiendo en este momento, tengo una buena noticia para vos: Icardi acaba de autorizar el viaje a Milán de sus hijas”, revelaron.

“Wanda, vos que estás mirando y que me estás escribiendo en este momento, tengo una buena noticia para vos: Icardi acaba de autorizar el viaje a Milán de sus hijas”.

La noticia fue celebrada en el estudio con aplausos y una reflexión sobre el momento que atraviesa la expareja: “De alguna manera es una bandera blanca”, destacaron. Y cerraron: “Primero, bien que haya pagado. Por fin. Porque ahora, entonces, se puede dar un pasito para tratar de conciliar, ¿no?”.