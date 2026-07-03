La reconciliación entre Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez volvió a revolucionar las redes sociales y generó una catarata de repercusiones. En ese contexto, Yanina Latorre sorprendió con un picante comentario al hacerse eco de la imagen que compartió la pareja, dejando en claro que no perdió el humor frente al inesperado acercamiento.

La conductora de Sálvese Quien Pueda replicó en sus redes una publicación de la cuenta Ptc Recargado, donde se veía una selfie en blanco y negro de Icardi y la China junto al mensaje: “Ahora. Mauro Icardi y La China Suárez en Instagram”.

Fiel a su estilo, Yanina acompañó ese posteo con una frase cargada de ironía y doble lectura: “Por lo menos los ayudé a reconciliarse”.

Foto: Captura de X (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

El comentario de la conductora rápidamente llamó la atención de sus seguidores, ya que en las últimas semanas fue una de las principales voces que siguió de cerca cada capítulo de la historia entre el futbolista y la actriz, revelando información y opinando sobre la crisis que habrían atravesado.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

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YANINA LATORRE EXPLOTÓ CONTRA MAURO ICARDI TRAS SU DURÍSIMO POSTEO: “EL PAYASO SOS VOS, FUISTE MUY CORNUDO”

Luego del explosivo descargo de Mauro Icardi, quien compartió una foto de Yanina Latorre disfrazada de payaso, la conductora de Sálvese Quien Pueda no tardó en recoger el guante y responder sin filtro.

Lejos de quedarse callada, Yanina utilizó sus historias de Instagram para contestarle al futbolista con una serie de filosos mensajes que rápidamente se viralizaron. El primero llegó acompañado por el video que había publicado horas antes Eugenia “la China” Suárez junto a Icardi, donde ambos aparecían jugando e imitando a unos tigres.

“Estos dos me dan vergüenza ajena. Las boludeces que le hace hacer. ¡Dios! Igual gracias, China, estás pendiente de todo lo que cuento”, escribió la conductora sobre las imágenes.

Minutos después, compartió la captura del posteo en el que Icardi la había tratado de “cornuda” con la frase: “Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda” y, con ironía, lanzó: “Arrancó Maurito”.

Pero eso no fue todo. En otra historia, Yanina redobló la apuesta y disparó sin filtros contra el delantero: “Con razón nadie lo contrata... El payaso sos vos, Mauro. Fuiste muy cornudo. Y ojo que con la China nunca se sabe”, escribió, haciendo referencia tanto al presente profesional del futbolista como a su relación con la actriz.

La conductora cerró su descargo con otro mensaje en el que apuntó directamente contra Icardi por haberle dedicado publicaciones en sus redes: “Mirá que hay que estar al pedo para buscar fotos mías, editarlas y subirlas. Cómo te pica cuando hablo, Mauro. Me das más importancia”, cerró, filosa.