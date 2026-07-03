En pleno debate por el incumplimiento de la cuota alimentaria de Mauro Icardi hacia sus hijas y la circulación de una supuesta transferencia desde un banco turco para saldar la deuda, Ana Rosenfeld volvió a poner sobre la mesa el fugaz paso del futbolista por la Selección Argentina.

Mientras Gustavo Méndez aseguraba que Icardi y la China Suárez no están separados y sostenía que Wanda Nara se fijó en el delantero cuando ya era una de las grandes promesas del fútbol italiano, la abogada lo contradijo con firmeza.

La picante pregunta sobre Mauro Icardi que reavivó la polémica por su breve paso por la Selección Argentina

¿POR QUÉ FUE POLÉMICO EL PASO DE ICARDI POR LA SELECCIÓN ARGENTINA?

“Mauro tiene representantes dependiendo del país en el que está. Lo que hacía Wanda era ocuparse de los autos, los aviones privados, los colegios y la casa”, comenzó diciendo Rosenfeld en La Mañana con Moria por eltrece..

“No se le puede quitar mérito al trabajo personal que hizo con Mauro”, expresó Ana. Y agregó: “Mauro se convirtió hasta en una figura publicitaria”.

Sin embargo, el panelista Méndez retrucó: “No es como Valentina Cervantes, que conoció a Enzo Fernández cuando tenía 15 años y manejaba un Fiat 147. Mauro ya era la joya del fútbol italiano. Jugaba en la Sampdoria, no estaba en Defensa y Justicia”.

Contundente, Ana Rosenfeld respondió: “No, señor. Cuando Wanda conoce a Mauro, él ni siquiera era el capitán del Inter. No era tanta joya; era una persona normal”.

Fue entonces cuando la letrada reflotó una vieja polémica vinculada al delantero y la Selección Argentina: “¿Por qué no analizan el corto paso de Mauro Icardi por el seleccionado argentino? Ahí Wanda no tuvo nada que ver. ¿Qué pasó dentro del equipo? Ese tema lo saltean”.

En ese momento, la panelista Amalia Díaz Guiñazú apeló al archivo y lanzó una respuesta filosa: “Es cierto. Se solidarizaron con Maxi López. Según ellos, alguien que ‘icardea’ y genera ruido dentro del grupo no sirve”.

LA EMOCIÓN DE MAXI LÓPEZ POR EL ABRAZO CON LIONEL MESSI

Maxi López recibió un abrazo de Lionel Messi en la previa del partido de la Selección Argentina ante Jordania, por el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y la emoción fue total.

Al recordar su etapa compartida con el rosarino en Barcelona, el exfutbolista no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto en vivo durante la transmisión de Telefe.