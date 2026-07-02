Gustavo Méndez mostró en vivo en La Mañana con Moria el comprobante del pago que realizó Mauro Icardi para saldar la millonaria deuda por la cuota alimentaria de las hijas que tuvo con Wanda Nara.

Mauro Icardi: filtraron el comprobante del millonario pago de la cuota alimentaria

Pese a la existencia del comprobante, Ana Rosenfeld le respondió en vivo al panelista: “No estoy viendo la pantalla, pero si es el comprobante en turco que solo entienden Wanda Nara y Mauro Icardi, eso no es un recibo. Gustavo mostró lo que trascendió a través de Angie Balbiani, y ese comprobante nosotros no lo hemos recibido”.

La palabra de Ana Rosenfeld en La Mañana con Moria por eltrece.

¿A DÓNDE HIZO LA TRNSFERENCIA MILLONARIA MAURO ICARDI?

“Ese comprobante en turco no lo recibí... La lógica es que me avisen que hicieron una transferencia. Al deudor alimentario le interesó que lo supiera primero la prensa que yo”, siguió la abogada.

“Esa transferencia, en principio, no sabemos en qué cuenta fue acreditada”, agregó la letrada.