¿Qué pasó con el dinero de la colecta? Video: Instagram lapeponaoficial

Desde Tandil, ciudad bonaerense donde se instaló junto a Jair Hourcade, conocida en redes sociales como La Pepona, Zulma Lobato decidió aclarar qué ocurrió con los 11 millones de pesos que recaudó a través de una campaña solidaria.

La mediática, de 67 años, explicó que el dinero se encuentra depositado en un plazo fijo a su nombre y que tiene un único objetivo: costear la operación de vista que necesita con urgencia debido a sus graves problemas de visión.

“No es verdad que dicen que la Pepona se quedó con esa plata. No, está guardada en un banco para operarme de la vista, porque yo estoy casi ciega”, afirmó Lobato en un video difundido por Hourcade desde el hogar para adultos mayores de Tandil donde actualmente se encuentra.

La Pepona y Zulma Lobato. Captura: Instagram lapeponaoficial

Además, la artista remarcó que el dinero está bajo su titularidad y que no puede ser utilizado por terceros.

“Eso está bien guardado en un banco y no lo puede tocar nadie, solamente yo, la titular”, aseguró.

La Pepona explicó qué pasó con los 11 millones de Zulma Lobato

Por su parte, La Pepona también salió a responder a las versiones que cuestionaban el destino del dinero de la colecta.

Zulma Lobato. Captura: Instagram lapeponaoficial

“Los once millones, gente, porque todos preguntan: ‘¿Qué hizo los once millones?’. Los tiene en su banco, en plazo fijo hasta que ella se pueda operar de su vista. No lo puede tocar ni Fulano, ni Mengano, ni Zultano, ni nadie”, explicó Hourcade.

Además, negó haber recibido dinero por acompañar y cuidar a Lobato: “Yo nunca le cobré un peso a Zulma, nada, nada, nada”.

Por qué Zulma Lobato necesita una operación de vista

Zulma Lobato. / FOTOS: Ángel de Brito.

Los problemas de visión de Zulma Lobato tienen antecedentes conocidos. Años atrás, la artista sufrió un violento asalto en la vía pública que le provocó graves secuelas en la vista.

Quién organizó la colecta para Zulma Lobato

Jazmín La Cuerpo y Zulma Lobato (Foto: Instagram @ekaojed.a)

La campaña solidaria que permitió reunir los 11 millones de pesos fue impulsada por Jazmín Salinas, conocida en redes sociales como La Cuerpo.