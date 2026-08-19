Desde La Casa de los Famosos México, Flor Vigna lanzó una explosiva versión sobre Nico Occhiato y Cande Ruggeri.

La participante del reality contó que Cande se le habría metido en la cama a su entonces novio, Nico Occhiato, durante un viaje que hicieron muchos años atrás a Disney.

Sabrina Rojas cruzó a Flor Vigna por Nico Occhiato y Cande Ruggeri: "No tiene inocencia, es..."

Sabrina Rojas fue letal con Flor Vigna: “No hubo inocencia”

La versión se replicó con fuerza en los medios y Sabrina Rojas le hizo honor a su filosa lengua para opinar sobre Flor Vigna, quien en su momento ventiló intimidades de Luciano Castro, exmarido de la conductora.

“Es la que no habla de su vida privada”, comenzó la conductora de Pasó en América, haciendo gala de la ironía.

Luego opinó a fondo sobre las picantes declaraciones de Vigna acerca de su relación con Occhiato y el supuesto episodio con Ruggeri: “Llora, se larga a llorar. Se angustia. Y yo le creo su angustia, pero contá la anécdota, pero no digas nombre y apellido”.

“Cande Ruggeri está feliz por la vida, está casada, fue mamá. Vigna no sé ni dónde está y la nombra con nombre y apellido. Vigna sabe lo que dice y hace porque es experta en realities”, disparó Rojas.

Y aseveró: “Esto no se le escapó. No se le escapó ni lo de Nico Cabré ni un montón de cosas. Hay una inocencia que no tiene”.

Sin filtros, Sabrina acotó: “Occhiato debe tener las bolas llenas de Flor Vigna”.

LA LIGÓ EL OTRO EX, LUCIANO CASTRO

Incisiva en su análisis, reparó en una singular frase de Vigna y terminó involucrando en la conversación a Luciano Castro, su ex y también expareja de Rojas.

“Además, Flor Vigna dijo: ‘Si sos tan amiga y te llevás tan bien, es obvio que le puede gustar a tu novio’. ¡Esa teoría no la escuché en mi vida! Nunca voy a dar por sentada que mi mejor amiga le va a gustar a mi novio. ¿Con quién saliste, Flor Vigna?”, comentó.

La acotación final de Sabrina hizo estallar de risa a sus compañeros de Pasó en América por la picante indirecta a su ex, Luciano Castro. Y, por si quedaban dudas de que hablaba de él, Tartu cerró: “Se metió en una bañera, desnudo, con Barbies”.