Enzo Fernández tuvo un gesto que rápidamente llamó la atención fuera de las canchas. Antes de volver a vestir la camiseta de la Selección argentina, el futbolista aprovechó unas horas libres de su agenda para visitar el Hospital Garrahan y compartir un momento con los chicos que permanecen internados.

La visita se realizó el viernes 2 de octubre y tuvo como escenario el servicio de oncología del centro pediátrico. Allí, el jugador del Manchester City conversó con niños y adolescentes que atraviesan tratamientos, saludó a sus familias y también tuvo contacto con profesionales que trabajan diariamente en el hospital.

Además de acompañar a los pacientes, Enzo Fernández llegó con regalos y juguetes. Durante el recorrido también hubo tiempo para las fotos, los autógrafos y los abrazos, en una jornada que permitió a los chicos compartir un momento diferente dentro de su rutina hospitalaria.

Enzo Fernández visitó el Hospital Garrahan en la previa del partido de la Selección argentina (Foto: captura de X/@gusta_mendez).

La Fundación Pediátrica Argentina (FuPeA), que acompañó el encuentro, compartió imágenes de la visita y destacó el gesto del futbolista. “Enzo Fernández se acercó a compartir un rato con los chicos, llevarles un presente y, sobre todo, regalarles sonrisas”, expresó la entidad en sus redes sociales.

ENZO FERNÁNDEZ Y SU REGRESO A LA SELECCIÓN ARGENTINA

La visita al Garrahan se produjo en un momento especial para Enzo Fernández, en la previa del partido del sábado 3 de octubre de la Selección Argentina contra Burkina Faso en el estadio Monumental. Será el segundo amistoso de la Argentina después del Mundial y una nueva oportunidad para que el entrenador continúe probando variantes de cara a la renovación del plantel.

Más allá de lo que suceda dentro de la cancha, Enzo tuvo antes una cita diferente: eligió dedicar parte de su tiempo libre a acercarse a los chicos del Garrahan, llevarles regalos y compartir con ellos una tarde que quedó registrada en imágenes.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones